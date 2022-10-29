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У РФ обговорювали ядерний удар по Німеччині перед нападом на Україну, - Spiegel

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Берлін, Субота 29 жовтня 2022 08:55
У РФ обговорювали ядерний удар по Німеччині перед нападом на Україну, - Spiegel Фото: Путін залякував німців ядерною бомбою (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

За кілька тижнів до нападу Володимира Путіна на Україну в російській армії обговорювалися сценарії ядерного удару по Німеччині. Західні спецслужби перехопили радіоповідомлення ВМФ Росії з маневру на Балтійському морі наприкінці минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За даними розвідки, йшлося про ядерні удари по Німеччині із зазначенням трьох цілей: Берлін, авіабаза США в Рамштайні та авіабаза Бюхель, де армія США зберігає ядерну зброю. Експерти з безпеки оцінюють радіоповідомлення по-різному.

З одного боку, використання ядерної зброї зазвичай обговорювалося та відпрацьовувалося на військових навчаннях – це також траплялося під час маневрів НАТО. З ним не обов'язково має бути пов'язана реальна небезпека.

Інші експерти вважають, що росіяни, знаючи, що їх прослуховують, навмисне назвали цілі, щоб залякати Захід.

Згідно з недавнім опитуванням Civey для Spiegel, настрої в Німеччині такі: 51% німців стурбований тим, що може вибухнути ядерна війна. 57% побоюються ядерного удару Росії по Україні та 37% по Німеччині.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року дві третини (65%) українців не вірять, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України . Ще більше респонденти не вірять у можливість ядерного удару країн НАТО (84%).

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