У РФ обговорювали ядерний удар по Німеччині перед нападом на Україну, - Spiegel
За кілька тижнів до нападу Володимира Путіна на Україну в російській армії обговорювалися сценарії ядерного удару по Німеччині. Західні спецслужби перехопили радіоповідомлення ВМФ Росії з маневру на Балтійському морі наприкінці минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
За даними розвідки, йшлося про ядерні удари по Німеччині із зазначенням трьох цілей: Берлін, авіабаза США в Рамштайні та авіабаза Бюхель, де армія США зберігає ядерну зброю. Експерти з безпеки оцінюють радіоповідомлення по-різному.
З одного боку, використання ядерної зброї зазвичай обговорювалося та відпрацьовувалося на військових навчаннях – це також траплялося під час маневрів НАТО. З ним не обов'язково має бути пов'язана реальна небезпека.
Інші експерти вважають, що росіяни, знаючи, що їх прослуховують, навмисне назвали цілі, щоб залякати Захід.
Згідно з недавнім опитуванням Civey для Spiegel, настрої в Німеччині такі: 51% німців стурбований тим, що може вибухнути ядерна війна. 57% побоюються ядерного удару Росії по Україні та 37% по Німеччині.
Нагадаємо, у жовтні 2022 року дві третини (65%) українців не вірять, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України . Ще більше респонденти не вірять у можливість ядерного удару країн НАТО (84%).