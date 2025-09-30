UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

РФ заявила про "провокацію України" з ДРГ у Польщі: у ЦПД розкрили план росіян

Фото: голова ЦПД Андрій Коваленко (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Росія поширює брехливу інформацію про нібито підготовку Україною провокації на території Польщі із залученням російсько-білоруських ДРГ. У ЦПД розкрили справжню мету заяв росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка та службу зовнішньої розвідки РФ.

Що заявили в Росії

Як стверджують у службі зовнішньої розвідки РФ, в провокаціях мають брати участь  Легіон "Свобода Росії", який воює на боці ЗСУ та білоруський полк імені К. Калиновського.

У заяві також йдеться про можливу імітацію удару по об’єктах критичної інфраструктури Польщі. Російська сторона стверджує, що Варшава нібито в курсі провокацій, а план розроблений українським ГУР і спецслужбами Польщі.

Крім того, СВР РФ заявила, що минулі інциденти із вторгненням безпілотників у Польщу та Румунію організував Київ, нібито з метою "втягнути країни НАТО в конфлікт з Москвою".

Реакція ЦПД

За словами Коваленка,  Росія може спробувати міцність польського кордону, заславши диверсійно-розвідувальні групи та спробувати проникнути на територію Польщі. 

Як зауважив голова ЦПД, директор російської зовнішньої розвідки Сергій Наришкін та СЗРФ "фактично анонсували власні плани". 

У Центрі наголосили, що подібні заяви не мають жодного стосунку до реальності і є типовим прийомом Служби зовнішньої розвідки РФ.

Також в ЦПД нагадали, що  раніше там неодноразово поширювали інформацію про нібито підготовку Україною "кривавих провокацій" у Європі.

Справжня мета таких заяв - створити інформаційне прикриття для російських провокацій у країнах ЄС та нагнітати страх і паніку серед європейських суспільств.

"Насправді саме Росія відповідає за низку диверсій у ЄС та НАТО з метою зірвати військову допомогу Україні від союзників", - зауважили у Центрі.

Дрони у країнах НАТО

Як відомо, 10 вересня російські дрони масовано атакували Україну, і під час цієї атаки близько 20 безпілотників залетіли на територію Польщі.

У зв'язку з цим країна підняла в небо авіацію і вперше збивала російські об'єкти над своєю територією під час війни Росії проти України.

Також невідомі безпілотники вторгалися у повітряний простір Данії та інших країн.

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування с журналістами сказав, що Кремль дроновими провокаціями перевіряє реакцію Європи.

НАТОРосійська ФедераціяПольща