РФ заявила о "провокации Украины" с ДРГ в Польше: в ЦПД раскрыли план россиян

Россия распространяет лживую информацию о якобы готовящейся Украиной провокации на территории Польши с привлечением российско-белорусских ДРГ. В ЦПИ раскрыли, что готовит Москва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко и ЦПД.
В службе внешней разведки цинично обвиняют Украину в подготовке якобы "резонансной провокации с ДРГ в Польше".
В провокациях должны участвовать Легион "Свобода России", который воюет на стороне ВСУ, и белорусский полк имени К. Калиновского.
В заявлении также говорится о возможной имитации удара по объектам критической инфраструктуры Польши. Российская сторона утверждает, что Варшава якобы в курсе провокаций, а план разработан украинским ГУР и спецслужбами Польши.
Кроме того, СВР РФ заявила, что прошлые инциденты с вторжением беспилотников в Польшу и Румынию организовал Киев, якобы с целью "втянуть страны НАТО в конфликт с Москвой".
Как пояснили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, настоящая цель таких заявлений - создать информационное прикрытие для российских провокаций в странах ЕС и нагнетать страх и панику среди европейских обществ.
"На самом деле именно Россия отвечает за ряд диверсий в ЕС и НАТО с целью сорвать военную помощь Украине от союзников", - говорится в сообщении.
В Центре отметили, что подобные заявления не имеют никакого отношения к реальности и являются типичным приемом службы внешней разведки РФ. Также в ЦПД напомнили, что ранее там неоднократно распространяли информацию о якобы подготовке Украиной "кровавых провокаций" в Европе.
По словам Коваленко, не исключено, что Россия может попробовать прочность польской границы, заслав диверсионно-разведывательные группы и попытаться проникнуть на территорию Польши.
Как отметил глава ЦПД, директор российской внешней разведки Сергей Нарышкин и СВРФ "фактически анонсировали собственные планы".
Как известно, 10 сентября российские дроны массированно атаковали Украину, и во время этой атаки около 20 беспилотников залетели на территорию Польши.
В связи с этим страна подняла в небо авиацию и впервые сбивала российские объекты над своей территорией во время войны России против Украины.
Также неизвестные беспилотники вторгались в воздушное пространство Дании и других стран.
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами сказал, что Кремль дроновыми провокациями проверяет реакцию Европы.