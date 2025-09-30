RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

РФ заявила о "провокации Украины" с ДРГ в Польше: в ЦПД раскрыли план россиян

Фото: глава ЦПД Андрей Коваленко (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Россия распространяет лживую информацию о якобы готовящейся Украиной провокации на территории Польши с привлечением российско-белорусских ДРГ. В ЦПИ раскрыли, что готовит Москва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко и ЦПД.

Что заявили в России

В службе внешней разведки цинично обвиняют Украину в подготовке якобы "резонансной провокации с ДРГ в Польше".

В провокациях должны участвовать Легион "Свобода России", который воюет на стороне ВСУ, и белорусский полк имени К. Калиновского.

В заявлении также говорится о возможной имитации удара по объектам критической инфраструктуры Польши. Российская сторона утверждает, что Варшава якобы в курсе провокаций, а план разработан украинским ГУР и спецслужбами Польши.

Кроме того, СВР РФ заявила, что прошлые инциденты с вторжением беспилотников в Польшу и Румынию организовал Киев, якобы с целью "втянуть страны НАТО в конфликт с Москвой".

Реакция ЦПД

Как пояснили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, настоящая цель таких заявлений - создать информационное прикрытие для российских провокаций в странах ЕС и нагнетать страх и панику среди европейских обществ.

"На самом деле именно Россия отвечает за ряд диверсий в ЕС и НАТО с целью сорвать военную помощь Украине от союзников", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что подобные заявления не имеют никакого отношения к реальности и являются типичным приемом службы внешней разведки РФ. Также в ЦПД напомнили, что ранее там неоднократно распространяли информацию о якобы подготовке Украиной "кровавых провокаций" в Европе.

По словам Коваленко, не исключено, что Россия может попробовать прочность польской границы, заслав диверсионно-разведывательные группы и попытаться проникнуть на территорию Польши.

Как отметил глава ЦПД, директор российской внешней разведки Сергей Нарышкин и СВРФ "фактически анонсировали собственные планы".

 

Дроны в странах НАТО

Как известно, 10 сентября российские дроны массированно атаковали Украину, и во время этой атаки около 20 беспилотников залетели на территорию Польши.

В связи с этим страна подняла в небо авиацию и впервые сбивала российские объекты над своей территорией во время войны России против Украины.

Также неизвестные беспилотники вторгались в воздушное пространство Дании и других стран.

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами сказал, что Кремль дроновыми провокациями проверяет реакцию Европы.

