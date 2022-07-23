РФ заявила, что не имеет отношения к удару по Одесскому порту, - Акар

Российская Федерация заявила турецкой стороне о том, что якобы не имеет отношения к сегодняшнему ракетному удару по Одесскому порту.

Как заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, после ракетного удара министр обороны Алексей Резников передал информацию о том, что один из ударов пришелся рядом с хранилищем зерна.

"В контакте, который мы установили с Россией, россияне сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и детально изучают вопрос. Тот факт, что такой инцидент произошел сразу после соглашения по отгрузке зерна, нас очень беспокоит", - добавил он.