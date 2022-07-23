РФ заявила, що не має відношення до удару по Одеському порту, - Акар

Російська Федерація заявила турецькій стороні про те, що нібито не має відношення до сьогоднішнього ракетного удару по Одеському порту.

Як заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, після ракетного удару міністр оборони Олексій Резніков передав інформацію про те, що один з ударів припав поруч зі сховищем зерна.

"У контакті, який ми встановили з Росією, росіяни сказали нам, що вони не мають абсолютно ніякого відношення до цього нападу і що вони дуже уважно і детально вивчають питання. Той факт, що такий інцидент стався відразу після угоди з відвантаження зерна, нас дуже турбує", - додав він.