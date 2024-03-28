РФ завозить на окуповані території ставлеників своїх спецслужб для розбудови фейкової "єпархії"

На тимчасово окуповані території Запорізької області прибули російські священники з Чувашії. Таким чином Кремль планує розбудовувати фейкову "єпархію" в рамках агентурної діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на Центр національного спротиву .

"Москва повністю змінила керівний склад фейкової Бердянської Єпархії. Попереднього російського ставленика Андрія Волчкова відправили у заслання у Біробіджан, через те що захоплені росіянами церкви ігнорують місцеві", - йдеться в повідомлення.

Як зазначають в ЦНС, новим ставлеником російських спецслужб на посаді став Алєксандр Бєлков (за легендою єпископ Фєодор), якого направили у Бердянськ з Чувашії.

"Він прибув разом зі своєю свитою, задача якої налагоджувати агентурну мережу в регіоні", - інформують у ЦНС.