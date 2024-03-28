РФ завозить на окуповані території ставлеників своїх спецслужб для розбудови фейкової "єпархії"
На тимчасово окуповані території Запорізької області прибули російські священники з Чувашії. Таким чином Кремль планує розбудовувати фейкову "єпархію" в рамках агентурної діяльності.
Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на Центр національного спротиву.
"Москва повністю змінила керівний склад фейкової Бердянської Єпархії. Попереднього російського ставленика Андрія Волчкова відправили у заслання у Біробіджан, через те що захоплені росіянами церкви ігнорують місцеві", - йдеться в повідомлення.
Як зазначають в ЦНС, новим ставлеником російських спецслужб на посаді став Алєксандр Бєлков (за легендою єпископ Фєодор), якого направили у Бердянськ з Чувашії.
"Він прибув разом зі своєю свитою, задача якої налагоджувати агентурну мережу в регіоні", - інформують у ЦНС.
Церкви на окупованих територіях
Варто зауважити, що окупанти чинять тиск на представників всіх конфесій на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, ворог закриває церкви різноманітних протестантських конфесій.
Таким чином Росія продовжує використовувати релігію як зброю, намагаючись дискредитувати Україну на міжнародній арені та використовує інформаційні операції про релігію для досягнення військових цілей, незважаючи на те, що сама робить грубі порушення свободи віросповідання на окупованій Україні.
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