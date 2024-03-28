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РФ завозит на оккупированные территории ставленников своих спецслужб для развития фейковой "епархии"

Украина, Четверг 28 марта 2024 16:50
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РФ завозит на оккупированные территории ставленников своих спецслужб для развития фейковой "епархии" Фото: захватчики завозят ставленников спецслужб на должности духовников на оккупированные территории (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

На временно оккупированные территории Запорожской области прибыли священники из Чувашии. Таким образом, Кремль планирует развивать фейковую "епархию" в рамках агентурной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на Центр национального сопротивления.

"Москва полностью изменила руководящий состав фейковой Бердянской Епархии. Предыдущего российского ставленника Андрея Волчкова отправили в ссылку в Биробиджан, потому что захваченные россиянами церкви игнорируют местные", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ЦНС, новым ставленником российских спецслужб в должности стал Александр Белков (по легенде епископ Феодор), которого направили в Бердянск из Чувашии.

"Он прибыл вместе со своей свитой, задача которой отлаживать агентурную сеть в регионе", - информируют в ЦНС.

Церкви на оккупированных территориях

Стоит отметить, что кафиры оказывают давление на представителей всех конфессий на временно оккупированных территориях. В частности, враг закрывает церкви всевозможных протестантских конфессий.

Таким образом, Россия продолжает использовать религию как оружие, пытаясь дискредитировать Украину на международной арене и использует информационные операции о религии для достижения военных целей, несмотря на то, что сама делает грубые нарушения свободы вероисповедания на оккупированной Украине.

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