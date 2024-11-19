РФ завдала удару по Одесі, а Україна збільшила виробництво "Нептунів": новини за 18 листопада

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 18 листопада - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Взимку росіяни сконцентрують зусилля на захопленні прифронтових міст України, вважають аналітики ISW.

Кандидат у канцлери Німеччини від партії "Зелених" Роберт Хабек готовий передати Україні ракети Taurus для ударів по території Росії.

Рішення США зняти обмеження на далекобійні удари стосуються лише Курської області, - ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Джо Байден зняв обмеження на використання Україною ракет дальнього радіуса дії лише в межах Курської області РФ. Відповідне рішення було ухвалено близько трьох днів тому.

Рішення було ухвалено для того, щоб утримати Північну Корею від відправки ще більшої кількості військ до Росії для війни проти України.

Ердоган представить власний план замороження війни в Україні під час G20

Ердоган запропонує Україні відкласти дискусії щодо вступу до Альянсу принаймні на 10 років в якості поступки диктатору Володимиру Путіну.

Зокрема турецька пропозиція передбачатиме утворення демілітаризованої зони на сході України, а також розгортання там міжнародних військ й військові гарантії для Києва в якості компенсації за згоду залишитись поза НАТО.

Німеччина передасть Україні нові AI-дрони Mini-Taurus

Німецька компанія Helsing поставить Україні 4 тисячі безпілотників зі штучним інтелектом.Ці дрони, прозвані Mini-Taurus, будуть оснащені сучасними системами, що роблять їх практично невразливими для російських систем радіоелектронної боротьби і GPS-перешкод.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив факт постачання безпілотників Україні.

Глава МЗС Литви закликав ЄС до нової стратегії перемоги України

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс наголосив на необхідності перегляду підходу до допомоги Україні та закликав європейських партнерів до рішучих дій.

"Нам усім потрібна нова стратегія перемоги України, заснована на силі та здатності до мобілізації, а не на страху перед ескалацією. Тисячоденна війна довела, що неможливо досягти миру за допомогою стратегії неескалації", - заявив Ландсбергіс.

Україна масштабувала серійне виробництво ракет "Нептун", - Умєров

Україні вдалося масштабувати серійне виробництво ракет "Нептун". Також їх удосконалили.

Він зазначив, що провів зустріч з українськими виробниками ракетного озброєння. Обговорювалися плани на 2025 рік, ключові напрямки та розвиток галузі.

Умєров нагадав, що у 2022 році українська ракета "Нептун" знищила флагман Чорноморського флоту РФ - крейсер "Москва", що стало історичним моментом.

Росіяни атакували Одесу балістичною ракетою "Іскандер-М", яку було збито протиповітряною обороною

"На жаль, збита ворожа ракета упала в житловий сектор Приморського району міста і спричинила багато горя", - заявили у Повітряних Силах.

За даними ДСНС, влучання ракети сталося у житловий квартал, внаслідок чого спалахнула пожежа: горіли декілька десятків автівок, існувала загроза розповсюдження вогню на житлові будинки.

РФ збільшує потужності з виробництва двигунів для ракет: супутникові знімки заводів

Російська Федерація веде будівництво на п’яти заводах, які виробляють твердопаливні ракетні двигуни. Про це свідчать супутникові знімки, зроблені протягом 2024 року.