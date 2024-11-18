Взимку росіяни сконцентрують зусилля на захопленні прифронтових міст України, - ISW

Взимку 2024-2025 років війська Російської Федерації, ймовірно, зосередяться на захопленні прифронтових українських міст за допомогою міських боїв і спробують нівелювати переваги українських безпілотників та можливі обмеження використання російської бронетехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Нагороджений Кремлем засновник та директор відомого телеграм-каналу "Рибар" і проекту в соціальних мережах Михайло Звінчук в інтерв'ю російськомовному діаспорному каналу RTVI 16 листопада зазначив, що російські війська взимку 2024-25 років намагатимуться сконцентрувати бойові дії в "населених пунктах, а не у відкритих полях".

За його словами, Росія надаватиме пріоритет наступу цієї зими Торецьку, Покровську і Кураховому. Війська РФ готуються розпочати битву за Покровськ та підійдуть до міста з півдня і південного сходу після нещодавнього захоплення Селидового (на південний схід від Покровська).

Пріоритетні цілі - Куп'янськ і Часів Яр

В ISW зазначили, що Звінчук є відомим голосом у російському інформаційному просторі, має зв'язки з Кремлем та здатен володіти інсайдерською інформацією про цілі Росії на фронті та план кампанії.

В Інституті також нагадали, що російські війська нещодавно просунулися до східної частини Куп'янська і центральної частини Часового Яру. Це може бути частиною узгоджених зусиль з просування у прифронтові міста в рамках підготовки до наступальних операцій взимку 2024-2025 років.

За оцінками ISW, захоплення Куп'янська або Часового Яру, матиме значний оперативний вплив на геометрію фронту і буде загрожувати основним українським оборонним позиціям на відповідних напрямках.

"Нещодавнє просування російських військ у ці міста поставило б під загрозу, хоч і не негайну, але все ж таки високу безпеку українських оборонних позицій на обох напрямках", - йдеться у звіті.

Вирівнювання паритету по БпЛА

Звінчук стверджує, що російські війська також будуть намагатися збільшити свої бойові можливості взимку 2024-2025 рр., особливо можливості російських безпілотників через важливість "війни безпілотників" узимку.

Директор телеграм-каналу "Рибар" зазначив, що російські війська мають артилерійську перевагу над ЗСУ, але наразі росіяни не можуть просуватися вперед через атаки українських безпілотників. Він припустив, що ефективно протистояти українським операторам БпЛА зможуть краще підготовлені й оснащені війська.

Раніше ISW вже зазначав, що Міністерство оборони Росії намагається централізувати контроль над неофіційними російськими підрозділами безпілотників. Коментарі Звінчука, ймовірно, стосуються цих зусиль та вказують на те, що оборонне відомство може мати намір активізувати ці зусилля взимку прийдешньої зими.

Міські бої

Як зазначили в Інституті, російське військове командування може вважати, що міські бої є кращими для нинішнього російського стилю ведення бойових дій піхотою, адже багатоповерхові будівлі можуть забезпечити російську піхоту кращим прикриттям від українських операторів безпілотників, ніж дерева на відкритій місцевості.

Аналітики Інституту також припускають, що військове командування РФ також може віддати перевагу міським боям для уникнення збільшення витрат, які просування сільськими полями і населеними пунктами накладає на російську бронетехніку і резерви.

"Російське військове командування, ймовірно, оцінило, що нівелювання переваг українських безпілотників та зменшення втрат російської бронетехніки у міських боях варте великої кількості втрат росіян, які будуть спричинені виснажливими наступальними операціями у прифронтових містах і населених пунктах", - йдеться у звіті ISW.