Серед жертв лікарі та поліцейські. В Одесі продовжує зростати кількість постраждалих

В Одесі продовжує зростати кількість поранених та жертв через атаку РФ вдень 18 листопада. Наразі поранені 39 людей, ще 10 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера, Нацполіцію України.

"Поранено 39 людей, в тому числі 4 дитини віком 7, 10 та двоє 11 років. Діти у стані середньої ступеню важкості шпиталізовані", - розповів Кіпер.

Також, за даними голови ОВА, у лікарнях перебувають 30 дорослих, з них троє - у вкрай важкому стані.

"Наші лікарі роблять все можливе та неможливе, аби зберегти життя та здоров’я кожному. Іншим постраждалим допомога була надана на місці", - зазначив він.

За даними правоохоронців, серед 39 поранених 4 дітей та 14 правоохоронців.

Десять загиблих, серед них лікарі, поліцейські та цивільні

Щодо загиблих, то внаслідок російського ракетного удару по середмістю Одеси загинули 10 людей - серед них медики, поліцейські, звичайні цивільні люди.

"На цей час відомо про 10 загиблих - 7 поліцейських (слідчі та працівник конвойної служби поліції), медик та 2 місцевих мешканців", - зазначили у Нацполіції.