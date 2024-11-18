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Серед жертв лікарі та поліцейські. В Одесі продовжує зростати кількість постраждалих

Одеса, Понеділок 18 листопада 2024 14:22
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Серед жертв лікарі та поліцейські. В Одесі продовжує зростати кількість постраждалих Фото: в Одесі продовжує зростати кількість жертв та поранених через атаку РФ 18 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Одесі продовжує зростати кількість поранених та жертв через атаку РФ вдень 18 листопада. Наразі поранені 39 людей, ще 10 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера, Нацполіцію України.

"Поранено 39 людей, в тому числі 4 дитини віком 7, 10 та двоє 11 років. Діти у стані середньої ступеню важкості шпиталізовані", - розповів Кіпер.

Також, за даними голови ОВА, у лікарнях перебувають 30 дорослих, з них троє - у вкрай важкому стані.

"Наші лікарі роблять все можливе та неможливе, аби зберегти життя та здоров’я кожному. Іншим постраждалим допомога була надана на місці", - зазначив він.

За даними правоохоронців, серед 39 поранених 4 дітей та 14 правоохоронців.

Десять загиблих, серед них лікарі, поліцейські та цивільні

Щодо загиблих, то внаслідок російського ракетного удару по середмістю Одеси загинули 10 людей - серед них медики, поліцейські, звичайні цивільні люди.

"На цей час відомо про 10 загиблих - 7 поліцейських (слідчі та працівник конвойної служби поліції), медик та 2 місцевих мешканців", - зазначили у Нацполіції.

Обстріл Одеси

Вдень 18 листопада російські війська обстріляли центр Одеси. Вони цілеспрямовано вдарили по цивільній інфраструктурі, зокрема по житлових будинках.

Майже відразу стало відомо, що через ракетний удар є загиблі та поранені. Пізніше повідомлялося про 8 загиблих та 18 поранених. До цього повідомлялося про вибух в Одесі, а у Повітряних силах попереджали про загрозу балістики у напрямку міста.

На обстріл Одеси вже відреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, удари окупантів по Одесі є показовими тим, що вкотре підтверджують те, що РФ зацікавлена ​​лише у продовженні війни.

Зазначимо, загарбники б'ють по місту другий день поспіль, враховуючи атаку на Одесу під час масованого обстрілу по енергетиці України 17 листопада.

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