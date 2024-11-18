Україна масштабувала серійне виробництво ракет "Нептун", - Умєров

Україні вдалося масштабувати серійне виробництво ракет "Нептун" Також їх удосконалили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова в Telegram .

Він зазначив, що провів зустріч з українськими виробниками ракетного озброєння. Обговорювалися плани на 2025 рік, ключові напрямки та розвиток галузі.

Умєров нагадав, що у 2022 році українська ракета "Нептун" знищила флагман Чорноморського флоту РФ - крейсер "Москва", що стало історичним моментом.

За його словами, зараз виробництво українських ракет нарощується. Цього року було вироблено перші 100 ракет.

"Успішно масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 "Нептун" з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях", - зазначив міністр.

Він додав, що продовжується розробка ракет-дронів, у тому числі і "Пяляниці", яка є успішним прикладом співпраці держави та приватного сектору. У цьому напрямку робота ведеться з іноземними партнерами.