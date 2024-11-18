Україна масштабувала серійне виробництво ракет "Нептун", - Умєров
Україні вдалося масштабувати серійне виробництво ракет "Нептун" Також їх удосконалили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова в Telegram.
Він зазначив, що провів зустріч з українськими виробниками ракетного озброєння. Обговорювалися плани на 2025 рік, ключові напрямки та розвиток галузі.
Умєров нагадав, що у 2022 році українська ракета "Нептун" знищила флагман Чорноморського флоту РФ - крейсер "Москва", що стало історичним моментом.
За його словами, зараз виробництво українських ракет нарощується. Цього року було вироблено перші 100 ракет.
"Успішно масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 "Нептун" з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях", - зазначив міністр.
Він додав, що продовжується розробка ракет-дронів, у тому числі і "Пяляниці", яка є успішним прикладом співпраці держави та приватного сектору. У цьому напрямку робота ведеться з іноземними партнерами.
Виробництво ракет в Україні
Нагадаємо, ще на початку листопада президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна подолала позначку у 100 ракет власного виробництва.
Також глава держави звертав увагу, що Україна розробила чотири нові види ракет. Наразі проходять випробування.
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