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У Полтаві кількість жертв ракетного удару зросла до 14

Полтава, Неділя 02 лютого 2025 11:05
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У Полтаві кількість жертв ракетного удару зросла до 14 Фото: у Полтаві зросла кількість жертв (t.me/poltavskaOVA)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість жертв ракетного удару по Полтаві 1 лютого знову зросла. Внаслідок атаки загинули 14 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та Полтавську ОВА.

З-під завалів частково зруйнованої п'ятиповерхівки у Полтаві дістали тіла ще двох загиблих. Таким чином кількість жертв зросла до 14. Серед загиблих двоє дітей.

Як повідомляє Полтавська ОВА, одна людина померла в лікарні.

Фото: у Полтаві тривають пошукові роботи (t.me/dsns_telegram)

Крім того, внаслідок ракетної атаки постраждали 17 осіб, зокрема, четверо дітей. Бійці ДСНС врятували 22 осіб.

Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 206 людям, із них 11 дітей.

Масована атака 1 лютого

Вчора, 1 лютого, російські війська завдали комбінованого удару по Україні. Окупанти випустили 123 дрони та 42 ракети різних типів.

У Полтаві ворожа ракета влучила у п'ятиповерховий будинок. Внаслідок атаки був зруйнований цілий під'їзд. На місці ракетного удару тривають пошукові роботи.



Крім того, вчора окупанти масовано атакували дронами Запоріжжя, зафіксовані удари по Харкову та Одеській області, а у Київській області впали уламки збитих цілей.

Детальніше про наслідки ворожого масованого обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

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