У Полтаві кількість жертв ракетного удару зросла до 14

Кількість жертв ракетного удару по Полтаві 1 лютого знову зросла. Внаслідок атаки загинули 14 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та Полтавську ОВА.

Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 206 людям, із них 11 дітей.

Крім того, внаслідок ракетної атаки постраждали 17 осіб, зокрема, четверо дітей. Бійці ДСНС врятували 22 осіб.

Як повідомляє Полтавська ОВА, одна людина померла в лікарні.

З-під завалів частково зруйнованої п'ятиповерхівки у Полтаві дістали тіла ще двох загиблих. Таким чином кількість жертв зросла до 14. Серед загиблих двоє дітей.

Масована атака 1 лютого

Вчора, 1 лютого, російські війська завдали комбінованого удару по Україні. Окупанти випустили 123 дрони та 42 ракети різних типів.

У Полтаві ворожа ракета влучила у п'ятиповерховий будинок. Внаслідок атаки був зруйнований цілий під'їзд. На місці ракетного удару тривають пошукові роботи.





Крім того, вчора окупанти масовано атакували дронами Запоріжжя, зафіксовані удари по Харкову та Одеській області, а у Київській області впали уламки збитих цілей.

Детальніше про наслідки ворожого масованого обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

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