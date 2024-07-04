РФ завдала масової атаки по Дніпру, а США надали військову допомогу Україні: новини за 3 липня

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. А РФ спрямувала по Дніпру ударні дрони та ракети.

Більш детально про те, що сталося у середу, 3 липня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни заявили про нібито атаку морських дронів на Новоросійськ, де знаходиться порт.

За даним аналітиків ISW, окупанти просунулися у Вовчанську, Часовому Яру та біля Авдіївки.

У Дніпрі пошкоджено один із ТЦ внаслідок ворожої атаки

Російські війська спрямували по Дніпру ударні дрони та ракети. Внаслідок атаки десятки людей постраждали, є жертви. В місті виникли пожежі, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено ТЦ, лікарні, школи, дитсадки, АЗС, житлові будинки та десятки автівок.

Оборонний концерн Rheinmetall отримає найбільше замовлення у своїй історії

Як зазначають ЗМІ, італійський уряд закупить у Rheinmetall щонайменше 350 бойових броньованих машин Lynx та понад 200 основних бойових танків Panther протягом 15 років.

Це буде найбільше замовлення в історії німецького оборонного концерну, вартість якого оцінюється приблизно 20 млрд євро.

Чому відключення світла можуть не співпадати з графіками

Як пояснюють у Держенергонагляду, причина відключень може полягати в аварійній ситуації або ж в тому, що не спрацювала автоматика.

"З практики скажу, після того якщо трапилося хибне не ввімкнення споживача, то оператори систем розподілу враховують це при наступних вимкненнях. І тоді при наступній "сірій" зоні уже такого споживача можуть певний час не турбувати, а за рахунок інших черг, інших груп споживачів цю ситуацію вирівнювати", - сказав голова інспекції Руслан Слободян.

Зеленський: ЗСУ мають кращі позиції на полі бою, ніж кілька місяців тому

Президент відкинув думку про "глухий кут" між українськими та російськими силами на полі бою.

На думку глави держави, українські військові мають кращі позиції щодо живої сили, ніж кілька місяців тому, і новий наступ залежить від озброєння бригад.

Reuters дізналося, хто може замінити Байдена у разі його зняття з виборів

Видання з посиланням на джерела зазначає, що віцепрезидентку США Камалу Гарріс вважають найімовірнішою альтернативою на заміну Джо Байден, якщо він вирішить знятися з виборів президента.

Гарріс має найбільшу впізнаваність та рейтинг серед інших демократів. Хоча у Демократичній партії мають сумніви, що вона зможе перемогти Трампа на виборах.

Модифіковані ФАБ-500 дістають до будь-якої точки Харкова

Спочатку, за словами Синєгубова, росіяни використовували ці боєприпаси лише по лінії фронту, зокрема на Куп'янському напрямку.

"Наразі його (ФАБ-500 - ред.) було модифіковано, він вже летить на відстань до 80 км, тому дістає до будь-якої точки Харкова. Тому повітряні тривоги, які у нас лунають по майже 12 або 16 годин, всі вони є реальними", - зазначив глава ОВА.

Зеленський заявив, що Україна обговорює можливість транзиту азербайджанського газу до ЄС

За словами президента Володимира Зеленського, Україна веде переговори про постачання природного газу з Азербайджану до Європейського Союзу, оскільки прагне зберегти свою роль транзитної країни.

УЗ змінює час відкриття онлайн-продажів на міжнародні потяги: список

Зазначається, що продажі одночасно стартуватимуть на сайті УЗ та в застосунку. Водночас відкриття продажів на внутрішні рейси залишатиметься як й раніше, тобто, о 08:00.

Усі продажі стартують одночасно на сайті "Укрзалізниці" та в застосунку. Відкриття продажів на всі внутрішні рейси залишиться о 08:00.

Туреччина хоче стати посередником для "справедливого миру" між Україною та РФ, - Ердоган

"Справедливий мир, який може задовольнити обидві сторони, можливий”, - підкреслив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Білий дім оголосив новий пакет допомоги Україні

Пакет допомоги Україні від США складається з двох частин. Перша частина розміром 150 млн доларів включає:

ракети для ЗРК HAWK;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм та інше.

Друга частина - пакет ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot та NASAMS на суму 2,2 млрд доларів. Ці ракети будуть надані за прискореною процедурою за рахунок зміни черговості закордонних поставок США.

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