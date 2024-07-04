РФ нанесла массовую атаку по Днепру, а США оказали военную помощь Украине: новости за 3 июля

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине. А РФ направила по Днепру ударные дроны и ракеты.

Более подробно о случившемся в среду, 3 июля, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Россияне заявили о якобы атаке морских дронов на Новороссийск, где находится порт.

По данным аналитиков ISW, оккупанты продвинулись в Волчанске, Временном Яру и возле Авдеевки.

В Днепре поврежден один из ТЦ в результате вражеской атаки

Российские войска направили по Днепру ударные дроны и ракеты. В результате атаки десятки людей пострадали, есть жертвы. В городе возникли пожары, взрывной волной и обломками повреждены ТЦ, больницы, школы, детсады, АЗС, жилые дома и десятки автомобилей.

Оборонный концерн Rheinmetall получит самый большой заказ в своей истории

Как отмечают СМИ, итальянское правительство закупит у Rheinmetall не менее 350 боевых бронированных машин Lynx и более 200 основных боевых танков Panther в течение 15 лет.

Это будет самый большой заказ в истории немецкого оборонного концерна, стоимость которого оценивается примерно в 20 млрд евро.

Почему отключения света могут не совпадать с графиками

Как объясняют в Госэнергонадзоре, причина отключений может заключаться в аварийной ситуации или же в том, что не сработала автоматика.

"Из практики скажу, после того если случилось ошибочное не включение потребителя, то операторы систем распределения учитывают это при следующих отключениях. И тогда при следующей "серой" зоне уже такого потребителя могут определенное время не беспокоить, а за счет других очередей, других групп потребителей эту ситуацию выравнивать", - сказал глава инспекции Руслан Слободян.

Зеленский: У ВСУ лучшие позиции на поле боя, чем несколько месяцев назад

Президент отверг мнение о "тупике" между украинскими и российскими силами на поле боя.

По мнению главы государства, у украинских военных лучшие позиции относительно живой силы, чем несколько месяцев назад, и новое наступление зависит от вооружения бригад.

Reuters узнало, кто может заменить Байдена в случае его снятия с выборов

Издание со ссылкой на источники отмечает, что вице-президент США Камалу Гаррис считают самой вероятной альтернативой замене Джо Байден, если он решит сняться с выборов президента.

У Гарриса самая большая узнаваемость и рейтинг среди других демократов. Хотя в Демократической партии сомневаются, что она сможет победить Трампа на выборах.

Модифицированные ФАБ-500 получают до любой точки Харькова

Сначала, по словам Синегубова, россияне использовали эти боеприпасы только по линии фронта, в частности, на Купянском направлении.

"Пока его (ФАБ-500 – ред.) было модифицировано, он уже летит на расстояние до 80 км, поэтому достает до любой точки Харькова. Поэтому воздушные тревоги, которые у нас раздаются по почти 12 или 16 часов, все они есть реальными", - отметил глава ОВА.

Зеленский заявил, что Украина обсуждает возможность транзита азербайджанского газа в ЕС

По словам президента Владимира Зеленского, Украина ведет переговоры о поставках природного газа из Азербайджана в Европейский Союз, поскольку стремится сохранить свою роль в транзитной стране.

УЗ меняет время открытия онлайн-продаж на международные поезда: список

Отмечается, что продажи будут одновременно стартовать на сайте УЗ и в приложении. В то же время открытие продаж на внутренние рейсы будет оставаться по-прежнему, то есть в 08:00.

Все продажи стартуют одновременно на сайте "Укрзализныци" и в приложении. Открытие продаж на все внутренние рейсы останется в 8:00.

Турция хочет стать посредником для "справедливого мира" между Украиной и РФ, - Эрдоган

"Справедливый мир, который может удовлетворить обе стороны, возможен", - подчеркнул турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Белый дом объявил новый пакет помощи Украине

Пакет помощи Украине от США состоит из двух частей. Первая часть размером 150 млн долларов включает:

ракеты для ЗРК HAWK;

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

Вторая часть – пакет ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS на сумму 2,2 млрд долларов. Эти ракеты будут предоставлены по ускоренной процедуре за счет изменения очередности заграничных поставок США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram