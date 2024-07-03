У Дніпрі вже п'ять загиблих. Зеленський відреагував на обстріл міста
Президент України Володимир Зеленський відрегував на обстріл Дніпра, повідомивши про п'ятьох жертв через атаку РФ. Також він показав відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента, коментар голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в ефірі телемарафону.
"Дніпро. Знову терористичні удари росіян проти нашого міста. Станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих", - написав Зеленський.
За словами президента, цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі - сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї.
"Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і мусить зробити знов нормою убезпечення від терору", - констатував Зеленський.
Кількість постраждалих знову зросла
Кількість постраждалих також збільшилась до 39 людей.
"П'ятеро людей загинули, 39 постраждалих, серед них 14-річна дівчинка. Третина цих людей перебуває у лікарні. Двоє з них тяжкі, решті надається допомога", - розповів голова ОВА Сергій Лисак під час телемарафону.
За його даними, сталися і декілька пожеж, які рятувальники вже загасили, одна з них була на території медзакладу.
"Пошкоджені промислові підприємства, ТЦ, на місці працюють всі відповідні служби", - констатував Лисак.
Обстріл Дніпра
Російські війська масово обстріляли Дніпро 3 липня. Спочатку повідомлялося про серію вибухів, пізніше - про жертви через комбіновану атаку РФ.
Пізніше кількість жертв та поранених почала зростати. За останніми даними, повідомлялося про чотирьох загиблих та 34 поранених.
ППО над областю встигла збити п'ять дронів та п'ять ракет. При тому, що загалом за ранок, 3 липня, ППО збила п'ять ракет і шість дронів.
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