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Модифіковані ФАБ-500 дістають до будь-якої точки Харкова, - Синєгубов

Харків , Середа 03 липня 2024 16:04
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Модифіковані ФАБ-500 дістають до будь-якої точки Харкова, - Синєгубов Фото: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Тетяна Степанова

Росіяни модифікували авіабомби ФАБ-500. Тепер вони дістають до будь-якої точки Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Ускладнена ситуація тим, що ворог почав бити по Харкову керованими авіабомбами типу ФАБ-500, які мають досить серйозні руйнівні сили", - сказав Синєгубов.

Він розповів, що спочатку росіяни використовували ці боєприпаси лише по лінії фронту, зокрема на Куп'янському напрямку.

"Наразі його (ФАБ-500 - ред.) було модифіковано, він вже летить на відстань до 80 км, тому дістає до будь-якої точки Харкова. Тому повітряні тривоги, які у нас лунають по майже 12 або 16 годин, всі вони є реальними", - зазначив глава ОВА.

Удари по Харкову ФАБ-500

Нагадаємо, останнім часом російські війська почали використовувати для ударів по Харкові авіабомби ФАБ-500.

Так, 27 червня окупанти завдали авіаудару по Харкову. Пізніше у прокуратурі уточнили, що росіяни для обстрілу вперше використовували авіабомби ФАБ-500 із модулем планування та корекції.

30 червня РФ вже вдруге скинула на Харків авіабомбу ФАБ-500. В результаті удару було знищено термінал "Нової пошти".

Також сталася пожежа на площі 200 кв.м. Горіло 8 вантажних автомобілів, а пошкоджено було ще 6 вантажних автомобілів, 3 виробничо-складські будівлі та медичний заклад.

Вчора, 2 липня, для обстрілу Харкова окупанти знову використали авіабомби ФАБ-500. Внаслідок удару постраждали четверо людей.

Детальніше про ці авіабомби - у матеріалі РБК-Україна.

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