УЗ змінює час відкриття онлайн-продажів на міжнародні потяги: список

Від завтра, 4 липня, змінюється час відкриття онлайн-продажів на міжнародні поїзди. Це необхідно для того, щоб стабілізувати перевантажений застосунок "Укрзалізниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал УЗ.

Від завтра продажі стартуватимуть наступним чином:

польський напрямок (Перемишль, Дорохуськ, Хелм, Варшава) - старт продажів о 09:00, а глибина - 20 діб до дати відправлення;

словацький та австрійський напрямки - о 08:00, глибина 20 діб;

молдовський напрямок - о 08:00, глибина 30 діб.

Зазначається, що продажі одночасно стартуватимуть на сайті УЗ та в застосунку. Водночас відкриття продажів на внутрішні рейси залишатиметься як й раніше, тобто, о 08:00.

Усі продажі стартують одночасно на сайті "Укрзалізниці" та в застосунку. Відкриття продажів на всі внутрішні рейси залишиться о 08:00.

"Крім того, починаємо поступове переведення продажу квитків на новий сайт, то міжнародні квитки на старому сайті стануть недоступними", - додає УЗ.