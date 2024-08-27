РФ завдала масованого удару по Україні, а Зеленський провів нараду з силовиками: новини за 26 серпня

РФ завдала масованого комбінованого удару по енергетичних об'єктах України. А Зеленський дав силовикам два тижні на вирішення проблеми з незаконним перетином кордону.
Більш детально про те, що сталося у вівторок, 26 серпня, - у матеріалі РБК-Україна.
Як повідомили в "Житомиробленерго", унаслідок знеструмлення міста через ракетну атаку, наразі призупинено водопостачання міста.
Також мер Сергій Сухомлин у соцмережах повідомив, що воду подадуть містянам лише на кілька годин.
Як повідомили в Офісі президента, у вівторок, 27 серпня, відбудеться форум за участю керівників державних інституцій, який завершиться пресконференцією глави держави Володимира Зеленського.
Тема обговорення - війна та кроки України на шляху до справедливого миру.
Як повідомляють роспабліки, надзвичайна подія сталася на Омському НПЗ "Газпромнефть-ОНПЗ". Там відбулося загоряння технологічного обладнання. Попередньо площа пожежі 1000 м.кв.
Постраждали щонайменше два співробітники підприємства, вони мають опіки. Зараз на місці працює 15 розрахунків пожежної охорони.
В офіційному Telegram-каналі Верховної Ради України проінформували, що народний депутат України Артем Дмитрук у відрядження за кордон не направлявся.
Тим часом речниця ДБР Тетяна Сап'ян заявила в ефірі телемарафону, що Дмитрук незаконно перетнув кордон в Одеській області, щоб потрапили до Молдови.
У коментарі для РБК-Україна керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко висловив думку, що подальша доля Telegram залежить від дій засновника платформи Павла Дурова, якого нещодавно затримали у Франції. Оскільки якщо він прийме правильні рішення, то месенджер може стати безпечнішим.
Щодо ситуації в Україні, Коваленко застерігає від поспішних рішень про заборону Telegram. Він підкреслює, що українська розвідка також використовує функціонал месенджера для отримання корисної інформації.
Як розповів оперативний командувач Війська Польського генерал Мацей Кліщ, імовірно, це був безпілотник, а не ракета. Повітряна ціль перетнула польський кордон вранці поблизу міста Червоноград Львівської області. За його словами, цю ділянку вже кілька разів атакувала російська сторона через розташовану там електростанцію.
Об'єкт хотіли збити, зокрема Польща підіймала в повітря військову авіацію, але завадили погодні умови. Об'єкт зник із радіолокаційних систем і все ще може знаходитися на польській території. Наразі його шукають.
Згідно з документом, статут звання "Герой України" доповнено новим розділом, де передбачено, зокрема, що "особам, яким присвоєно звання "Герой України" із врученням ордена "Золота Зірка" може надаватися одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання.
За його словами, російські окупанти застосували 127 ракет та 109 ударних дронів. Всього було виявлено 236 засобів повітряного нападу.
Українські захисники змогли збити 102 ракети та 99 ударних дронів.
Детальніше про наслідки масованого обстрілу України - у матеріалі РБК-Україна.
"Загалом, внаслідок атаки по Україні загинуло 7 людей (з яких 2 померли у лікарні) та 47 постраждало, у тому числі 4 дітей 2014, 2017 та 2024 р.н", - пише ДСНС
"Окремо розглянули питання щодо кордону, щодо фактів незаконного перетину - доповідали Клименко, Малюк, Сухачов… За два тижні повинні напрацювати й представити чіткий план розв’язання проблемних питань - усі вони абсолютно зрозумілі", - розповів президент Володимир Зеленський.
"Як я вже багато, багато разів говорив, ми продовжуватимемо переговори з українцями, але вестимемо їх у приватному порядку", - підкреслив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
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