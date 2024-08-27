РФ нанесла массированный удар по Украине, а Зеленский провел совещание с силовиками: новости за 26 августа

Война России против Украины: последние новости

В Харьковском направлении обстановка остается напряженной. Российские войска продолжают активно штурмовать позиции украинских защитников, а ВСУ успешно отбивают атаки.

Российские кафиры ударили по Житомирской области ракетами с кассетными боеприпасами. Они представляют угрозу местным жителям.

Житомир остался без воды из-за массированной атаки РФ

Как сообщили в "Житомироблэнерго", в результате обесточивания города из-за ракетной атаки приостановлено водоснабжение города.

Также мэр Сергей Сухомлин в соцсетях сообщил, что воду подадут горожанам всего на несколько часов.

Зеленский проведет пресс-конференцию

Как сообщили в Офисе президента, во вторник, 27 августа, состоится форум с участием руководителей государственных институций, который завершится пресс-конференцией главы государства Владимира Зеленского.

Тема обсуждения – война и шаги Украины на пути к справедливому миру.

В России на Омском НПЗ раздался мощный взрыв и вспыхнул пожар

Как сообщают пресс-службы , чрезвычайное происшествие произошло на Омском НПЗ "Газпромнефть-ОНПЗ". Там произошло возгорание технологического оборудования. Предварительно площадь пожара 1000 кв.

Пострадали не менее двух сотрудников предприятия, у них есть ожоги. В настоящее время на месте работает 15 расчетов пожарной охраны.

В Раде сделали заявление из-за побега нардепа Дмитрука из Украины

В официальном Telegram-канале Верховной Рады Украины проинформировали, что народный депутат Украины Артем Дмитрук в командировку за границу не направлялся.

Тем временем спикер ДБР Татьяна Сапьян заявила в эфире телемарафона, что Дмитрук незаконно пересек границу в Одесской области, чтобы попали в Молдову.

В СНБО отреагировали на задержание Дурова во Франции: что будет с Telegram в Украине

В комментарии для РБК-Украина руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко выразил мнение, что дальнейшая судьба Telegram зависит от действий основателя платформы Павла Дурова, недавно задержанного во Франции. Поскольку если он примет правильные решения, то мессенджер может стать более безопасным.

Относительно ситуации в Украине Коваленко предостерегает от поспешных решений о запрете Telegram. Он подчеркивает, что украинская разведка также использует функционал мессенджера для получения полезной информации.

Армия Польши зафиксировала "объект" на своей территории при ударе РФ по Украине

Как рассказал оперативный командующий Войска Польского генерал Мацей Клищ, предположительно, это был беспилотник, а не ракета. Воздушная цель пересекла польскую границу утром вблизи города Червоноград Львовской области. По его словам, этот участок уже несколько раз атаковала российская сторона из-за расположенной там электростанции.

Объект хотели сбить, в частности, Польша поднимала в воздух военную авиацию, но помешали погодные условия. Объект исчез из радиолокационных систем и все еще может находиться на польской территории. Пока его ищут.

Герои Украины получат жилье от государства. Зеленский подписал указ

Согласно документу, устав звания "Герой Украины" дополнен новым разделом, где предусмотрено, в частности, что "лицам, которым присвоено звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" , может предоставляться одноразовая адресная помощь в виде жилого помещения для постоянного проживания.

Самая массированная воздушная атака. ПВО сбило более 100 ракет, - командующий ПС Олещук

По его словам, российские оккупанты применили 127 ракет и 109 ударных дронов. Всего было обнаружено 236 средств воздушного приступа.

Украинские защитники смогли сбить 102 ракеты и 99 ударных дронов.

Детальнее о последствиях массированного обстрела Украины - в материале РБК-Украина .

Из-за массированной атаки по Украине погибли семь человек, почти 50 пострадали

"В целом, в результате атаки по Украине погибли 7 человек (из которых 2 умерли в больнице) и 47 пострадали, в том числе 4 детей 2014, 2017 и 2024 г.р.", - пишет ГСЧС

Зеленский дал силовикам две недели на решение проблемы с незаконным пересечением границы

"Отдельно рассмотрели вопрос о границе, фактах незаконного пересечения - докладывали Клименко, Малыш, Сухачев… Через две недели должны наработать и представить четкий план решения проблемных вопросов - все они абсолютно понятны", - рассказал президент Владимир Зеленский.

У Байдена отреагировали на призыв Зеленского снять ограничения на удары по России

"Как я уже много, много раз говорил, мы будем продолжать переговоры с украинцами, но будем вести их в частном порядке", - подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.