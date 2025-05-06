РФ завдала масованого удару по Краматорську: є загиблий та поранені

Обстріли Краматорська

Зауважимо, що російські окупанти регулярно обстрілюють Краматорськ із різного виду озброєння.

Зокрема, увечері 22 березня внаслідок російського авіаудару двома авіабомбами по приватному сектору Краматорська було поранено чоловіка.

За даними ДСНС, в результаті обстрілу пошкоджено 28 житлових будинків, а також виникли пожежі у приватному будинку та на відкритій території.

Також 20 березня російські війська двічі атакували Краматорськ - о 10:20 та 10:40. Під ворожий обстріл потрапили промислова зона та густонаселений район міста. Поранення отримали троє жителів Краматорська.

Окрім того, російська армія у четвер, 6 березня, завдала ракетного удару по місту Краматорськ. Росіяни застосували керовані авіаційні бомби. Дві людини поранені внаслідок ударів. Росіяни скинули на місто 3 керовані авіабомби. Обом пораненим надано медичну допомогу. Пошкоджено житловий будинок і промзону.

Російська армія завдала удару по місту Краматорськ Донецькій області 15 січня. Майже одразу стало відомо про поранених. Спочатку повідомлялось про трьох поранених, в тому числі 6-річна дівчинка.

Пізніше кількість поранених почала зростати. До цього повідомлялось про 8 поранених.

Також ми писали, що 8 квітня, були треті роковини авіаудару РФ по вокзалу в Краматорську, де перебували понад 4 тисячі осіб. Тоді внаслідок удару загинула 61 людина, ще 121 - отримала поранення.

Детальніше про деталі цієї трагедії, а також історії очевидців - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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