Окупанти завдали подвійного удару по Краматорську: є поранені (фото)
Російська армія двічі атакувала Краматорськ 20 березня. Поранення отримали троє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міську раду.
"20 березня російські війська двічі атакували Краматорськ - о 10:20 та 10:40. Під ворожий обстріл потрапили промислова зона та густонаселений район міста", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, поранення отримали троє жителів Краматорська.
"Одна із постраждалих, жінка 90 років, перебуває у вкрай важкому стані через множинні поранення", - додали в МВА.
Наслідки атаки на Краматорськ 20 березня (t.me/kramatorsk_rada)
Під час обстрілу постраждали кілька освітніх закладів та багатоквартирні будинки.
Наразі триває оцінка масштабів руйнувань та уточнення інформації про наслідки обстрілу. Усі необхідні служби залучені до ліквідації наслідків.
Обстріли Краматорська
Російські війська постійно обстрілюють Краматорськ. Часто під удар потрапляє промислова зона міста.
Наприклад, російська армія завдала ракетного удару по Краматорську в четвер, 6 березня. Росіяни застосували керовані авіаційні бомби.
Крім того, у лютому окупанти завдали ударів по Краматорську та Костянтинівці Донецької області. Унаслідок ворожого обстрілу постраждали щонайменше 6 людей.
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