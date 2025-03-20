Окупанти завдали подвійного удару по Краматорську: є поранені (фото)

Фото: окупанти завдали подвійного удару по Краматорську 20 березня, є поранені (ілюстрація/Getty Images)

Російська армія двічі атакувала Краматорськ 20 березня. Поранення отримали троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міську раду.

"20 березня російські війська двічі атакували Краматорськ - о 10:20 та 10:40. Під ворожий обстріл потрапили промислова зона та густонаселений район міста", - йдеться у повідомленні. За попередньою інформацією, поранення отримали троє жителів Краматорська. "Одна із постраждалих, жінка 90 років, перебуває у вкрай важкому стані через множинні поранення", - додали в МВА.

Наслідки атаки на Краматорськ 20 березня (t.me/kramatorsk_rada) Під час обстрілу постраждали кілька освітніх закладів та багатоквартирні будинки. Наразі триває оцінка масштабів руйнувань та уточнення інформації про наслідки обстрілу. Усі необхідні служби залучені до ліквідації наслідків.