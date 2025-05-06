РФ нанесла массированный удар по Краматорску: есть погибший и раненые

Обстрелы Краматорска

Заметим, что российские оккупанты регулярно обстреливают Краматорск из различного вида вооружения.

В частности, вечером 22 марта в результате российского авиаудара двумя авиабомбами по частному сектору Краматорска был ранен мужчина.

По данным ГСЧС, в результате обстрела повреждены 28 жилых домов, а также возникли пожары в частном доме и на открытой территории.

Также 20 марта российские войска дважды атаковали Краматорск - в 10:20 и 10:40. Под вражеский обстрел попали промышленная зона и густонаселенный район города. Ранения получили трое жителей Краматорска.

Кроме того, российская армия в четверг, 6 марта, нанесла ракетный удар по городу Краматорск. Россияне применили управляемые авиационные бомбы. Два человека ранены в результате ударов. Россияне сбросили на город 3 управляемые авиабомбы. Обоим раненым оказана медицинская помощь. Повреждены жилой дом и промзона.

Российская армия нанесла удар по городу Краматорск Донецкой области 15 января. Почти сразу стало известно о раненых. Сначала сообщалось о трех раненых, в том числе 6-летняя девочка.

Позже количество раненых начало расти. До этого сообщалось о 8 раненых.

Также мы писали, что 8 апреля, была третья годовщина авиаудара РФ по вокзалу в Краматорске, где находились более 4 тысяч человек. Тогда в результате удара погиб 61 человек, еще 121 - получил ранения.

Подробнее о деталях этой трагедии, а также истории очевидцев - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.