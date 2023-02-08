РФ завдала артилерійського удару по Дворічній у Харківській області: двоє людей загинуло

У середу, 8 лютого, російські військові атакували смт Дворічна у Харківській області. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У Чугуївському районі за день 5 поранених. У Вовчанську артилерійським вогнем пошкоджено щонайменше 7 багатоквартирних та 2 приватні житлові будинки. На місці працюють рятувальники. Люди отримують необхідно допомогу", - додав Синєгубов.

Глава області повідомив, що близько 14:00 від поранень загинули двоє цивільних людей: 48-річний чоловік та жінка 45 років.

"У смт Дворічна Куп'янського району протягом дня під артилерійським обстрілом перебували житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні окупанти обстріляли село Варварівка, Чугуївського району, а після цього ворог завдав удару по місту Вовчанськ Харківської області. Відомо, що серед поранених є дитина.

Число поранених внаслідок російського обстрілу Харківської області 8 лютого зросла. Наразі відомо про 5 людей.

У середу, 8 лютого, російські війська обстріляли з артилерії село Сніги у Харківській області.

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