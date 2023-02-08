ua ru
Ср, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ завдала артилерійського удару по Дворічній у Харківській області: двоє людей загинуло

Новость на русском →
Дворічна, Середа 08 лютого 2023 19:33
РФ завдала артилерійського удару по Дворічній у Харківській області: двоє людей загинуло Фото: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 8 лютого, російські військові атакували смт Дворічна у Харківській області. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У смт Дворічна Куп'янського району протягом дня під артилерійським обстрілом перебували житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

Глава області повідомив, що близько 14:00 від поранень загинули двоє цивільних людей: 48-річний чоловік та жінка 45 років.

"У Чугуївському районі за день 5 поранених. У Вовчанську артилерійським вогнем пошкоджено щонайменше 7 багатоквартирних та 2 приватні житлові будинки. На місці працюють рятувальники. Люди отримують необхідно допомогу", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, що сьогодні окупанти обстріляли село Варварівка, Чугуївського району, а після цього ворог завдав удару по місту Вовчанськ Харківської області. Відомо, що серед поранених є дитина.

Число поранених внаслідок російського обстрілу Харківської області 8 лютого зросла. Наразі відомо про 5 людей.

У середу, 8 лютого, російські війська обстріляли з артилерії село Сніги у Харківській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація харков Війна в Україні
NEWS
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
DAILY
Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"
Ростислав Шаправськийголовний редактор Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"