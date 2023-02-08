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Кількість поранених через обстріл Харківської області зросла

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Харківська область, Середа 08 лютого 2023 14:24
Кількість поранених через обстріл Харківської області зросла Фото: кількість поранених через обстріл Харківської області зросла (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Число поранених внаслідок російського обстрілу Харківської області 8 лютого зросла. Наразі відомо про 5 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Кількість поранених внаслідок обстрілу Чугуївського району зросла до 5 осіб. У Вовчанську було поранено ще жінку 47 років, її госпіталізували з мінно-вибуховою травмою", - написав він.

Нагадаємо, що сьогодні окупанти обстріляли село Варварівка, Чугуївського району, а після цього ворог завдав удару по місту Вовчанськ Харківської області. Відомо, що серед поранених є дитина.

Додамо, що раніше під ракетний удар потрапив Харків, ворог випустив по місту ракети С-300, під атаку потрапив, зокрема, Центральний парк міста.

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