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У Харківській області після обстрілу росіян два села залишилися без світла

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Харківська область, Середа 08 лютого 2023 18:21
У Харківській області після обстрілу росіян два села залишилися без світла Фото: у Харківській області після обстрілу росіян два села залишилися без світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У середу, 8 лютого, російські війська обстріляли з артилерії село Сніги у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Харків.

"Близько 16:30 окупанти обстріляли село Сніги, повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко. Пошкодження зазнав двоповерховий будинок. Без світла залишилися села Постольне і Сніги. Люди не отримали поранень", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що це п'яте село, яке протягом доби обстріляли росіяни у Золочівській громаді.

Нагадаємо, що сьогодні окупанти обстріляли село Варварівка, Чугуївського району, а після цього ворог завдав удару по місту Вовчанськ Харківської області. Відомо, що серед поранених є дитина.

Також раніше ми писали, що раніше під ракетний удар потрапив Харків, ворог випустив по місту ракети С-300, під атаку потрапив, зокрема, Центральний парк міста.

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