РФ затримує представників різних релігійних конфесій на окупованих територіях, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"В російській моделі церков є лише методом донесення потрібної інформації для контролю населення, при цьому церков працює у зв’язці з Кремлем. Останній забезпечує підконтрольним конфесіям монополію на захоплених територіях", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що наразі росіяни піддають низку конфесій на окупованих територіях України репресіям, зокрема обшуки провели в парафіях ПЦУ, ГКЦУ й "Свідків Єгови". Деяких членів релігійних громад було затримано.

Це все відбувається на фоні зустрічі гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького з патріархом Російської православної церкви Кирилом.

"На ній колаборант пообіцяв сприяти російським релігійним діячам в діяльності на окупованих територіях", - додали у Центрі національного спротиву.