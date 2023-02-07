ua ru
Вт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ задерживает представителей разных религиозных конфессий на оккупированных территориях, - ЦНС

Новина українською →
Украина, Вторник 07 февраля 2023 20:04
РФ задерживает представителей разных религиозных конфессий на оккупированных территориях, - ЦНС Фото: РФ в оккупации продолжает задерживать представителей разных религиозных конфессий (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики продолжают задерживать представителей разных религиозных конфессий на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В российской модели церквей только метод донесения нужной информации для контроля населения, при этом церквей работает в связке с Кремлем. Последний обеспечивает подконтрольным конфессиям монополию на захваченных территориях", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что россияне подвергают ряд конфессий на оккупированных территориях Украины репрессиям, в частности обыски провели в приходах ПЦУ, ГКЦУ и "Свидетелей Иеговы". Некоторые члены религиозных общин были задержаны.

Это происходит на фоне встречи гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого с патриархом Русской православной церкви Кириллом.

"На ней коллаборант пообещал содействовать российским религиозным деятелям в деятельности на оккупированных территориях", – добавили в Центре национального сопротивления.

Напомним, что оккупанты оказывают давление на представителей всех конфессий на временно оккупированных территориях. В частности, враг закрывает церкви всевозможных протестантских конфессий.

Религиоведческая экспертиза устава Украинской православной церкви Московского патриархата показала наличие церковно-канонической связи с Русской православной церковью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Луганск Донбасс Донецкая область Херсонская область Запорожская область Война в Украине
NEWS
Писториус встретился с Зеленским и пообещал новые зенитки Gepard до конца февраля
Писториус встретился с Зеленским и пообещал новые зенитки Gepard до конца февраля
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России