УПЦ МП підпорядковується Російській православній церкві, - релігієзнавча експертиза

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державної служби з етнополітики та свободи совісті.

Зазначається, що Державна служба України з етнополітики та свободи совісті у двомісячний термін забезпечила проведення релігієзнавчої експертизи статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом (Російською православною церквою).

Для виконання цього завдання було створено експертну групу, до складу якої увійшли п’ятеро професорів, докторів наук та один кандидат наук - фахівці у галузі релігії, історії церкви, свободи совісті, державно-конфесійних відносин, богослов’я, які мають фахові наукові публікації з історії, соціології, філософії, релігії взагалі та у сфері дослідження Східного православ’я зокрема.

Основні висновки експертної групи:

Ухвалення нової редакції Статуту про управління УПЦ (від 27.05.2022) та постанови Собору УПЦ не призвели до розриву церковно-канонічного зв'язку Української православної церкви з Російською православною церквою. Статус УПЦ як структурного підрозділу РПЦ, який має певні права самостійності, але не утворює автокефальну Церкву, залишається незмінним.

УПЦ відносно РПЦ має церковно-канонічний зв’язок частини із цілим. Відносини УПЦ МП з РПЦ не є відносинами однієї самостійної (автокефальної) церкви з іншою самостійною автокефальною церквою.

Нинішня діяльність чи бездіяльність найвищих органів церковної влади та управління УПЦ свідчить про те, що УПЦ продовжує перебувати відносно РПЦ у відносинах підпорядкування. Вона не діє як самостійна (автокефальна) Церква і не проголошує власної самостійності (автокефалії). Жодних документів чи дій, які б свідчили про трансформацію УПЦ в самостійну відносно РПЦ релігійну організацію, членами експертної групи не виявлено.

Зазначимо, нещодавно Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній раді проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів щодо діяльності в Україні релігійних організацій".

Законопроект передбачає внесення змін до законів, якими унеможливлюється діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр управління яких знаходиться за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Оскільки за результатами релігієзнавчої експертизи УПЦ МП підпорядковується Російській православній церкві, вона потрапляє під дію цього закону, коли він буде прийнятий.