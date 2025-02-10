РФ применяет против стран НАТО новые разработки, испытанные на войне с Украиной, - ISW
Российская Федерация применяет в войне против Украины новые собственные технологические разработки. Эти же инновации она начала использовать и против стран-членов Североатлантического союза (НАТО).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Аналитики ведомства отметили, что во время войны Россия развивает и совершенствует свои возможности использования беспилотников, в частности устойчивость дронов к радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и собственные возможности РЭБ.
В течение 2024 года командование НАТО и страны Альянса все чаще предупреждали о российских диверсиях и гибридных операциях против стран-членов блока.
"Эти сообщения демонстрируют необходимость для стран НАТО продолжать развивать свои оборонительные возможности. Это связано с тем, что Россия продолжает использовать свой опыт на поле боя в Украине для внедрения новых технологий", - говорится в отчете.
Инциденты с дронами в странах НАТО
За последний год в ряде стран-членов НАТО были зафиксированы случаи слежки с использованием беспилотников, вероятно, российского происхождения.
В течение января над военной базой в Швезинге (Германия) несколько раз обнаруживали неизвестные дроны. На этой базе тренируются военнослужащие ВСУ.
Кроме того, неизвестные БпЛА в декабре прошлого года обнаружили над военной базой США "Рамштайн" в Германии. Также дроны замечали над объектами оборонного концерна Rheinmetall.
Тем временем россияне начали порименять на фронте против Украины БпЛА нового типа, которые устойчивы к помехам РЭБ.
А Северная Корея будет изготавливать ударные дроны совместно с Россией.
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