ua en ru
Пн, 10 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

РФ применяет против стран НАТО новые разработки, испытанные на войне с Украиной, - ISW

Понедельник 10 февраля 2025 01:19
UA EN RU
РФ применяет против стран НАТО новые разработки, испытанные на войне с Украиной, - ISW Фото: Россия применяет инновации в атаках БпЛА против стран НАТО (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российская Федерация применяет в войне против Украины новые собственные технологические разработки. Эти же инновации она начала использовать и против стран-членов Североатлантического союза (НАТО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики ведомства отметили, что во время войны Россия развивает и совершенствует свои возможности использования беспилотников, в частности устойчивость дронов к радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и собственные возможности РЭБ.

В течение 2024 года командование НАТО и страны Альянса все чаще предупреждали о российских диверсиях и гибридных операциях против стран-членов блока.

"Эти сообщения демонстрируют необходимость для стран НАТО продолжать развивать свои оборонительные возможности. Это связано с тем, что Россия продолжает использовать свой опыт на поле боя в Украине для внедрения новых технологий", - говорится в отчете.

Инциденты с дронами в странах НАТО

За последний год в ряде стран-членов НАТО были зафиксированы случаи слежки с использованием беспилотников, вероятно, российского происхождения.

В течение января над военной базой в Швезинге (Германия) несколько раз обнаруживали неизвестные дроны. На этой базе тренируются военнослужащие ВСУ.

Кроме того, неизвестные БпЛА в декабре прошлого года обнаружили над военной базой США "Рамштайн" в Германии. Также дроны замечали над объектами оборонного концерна Rheinmetall.

Тем временем россияне начали порименять на фронте против Украины БпЛА нового типа, которые устойчивы к помехам РЭБ.

А Северная Корея будет изготавливать ударные дроны совместно с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дрони
NEWS
Зеленский о завершении войны в 2025 году: для этого есть все возможности
Зеленский о завершении войны в 2025 году: для этого есть все возможности
DAILY
"Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов