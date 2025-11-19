РФ запустила по Україні "Кинджали": що відомо

Моніторингові канали менше години тому повідомили, що зафіксовано зліт кількох літаків МіГ-31К. Наразі вже офіційно відомо, що був пуск як мінімум одного "Кинджалу".

"За повідомленням Повітряних Сил, зафіксовано пуск аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо залишатися в укриттях", - йдеться у повідомленні КМВА о 05:39.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:48, карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі продовжується по всій території України.