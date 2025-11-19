РФ запустила по Україні "Кинджали": що відомо

Зранку, 19 листопада, в Україні масштабна повітряна тривога. Російські окупанти прямо зараз атакують Україну ракетами, включи аеробалістичні ракети "Кинджал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.
Моніторингові канали менше години тому повідомили, що зафіксовано зліт кількох літаків МіГ-31К. Наразі вже офіційно відомо, що був пуск як мінімум одного "Кинджалу".
"За повідомленням Повітряних Сил, зафіксовано пуск аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо залишатися в укриттях", - йдеться у повідомленні КМВА о 05:39.
Станом на 05:48, карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі продовжується по всій території України.
Нагадаємо, що Росія цієї ночі вчергове здійснює комбіновану атаку по Україні. Зокрема, з самої ночі у багатьох областях були зафіксовані ворожі дрони.
Відомо, що прямо в ніч з 18 на 19 листопада росіяни атакували Харків 19 дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено супермаркет "Сільпо", житлові будинки, авто, а також у місті постраждали 32 людини.
Приблизно після 2-ї години ночі у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістики. Після цього військові фіксували у повітряному просторі України швидкісні цілі.
Окрім того, вже під ранок росіяни запустили з акваторії Чорного моря крилаті ракети типу "Калібр", які досі фіксуються у повітряному просторі України.