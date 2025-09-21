РФ запустила по Україні десятки дронів за ніч: у восьми локаціях влучання

Армія РФ в ніч на 21 вересня випустила по Україні 54 дрони. Зафіксовані влучання у восьми локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Ворог атакував Україну 54 безпілотниками, з яких близько 30 - це "Шахеди". Пуски були з чотирьох напрямків - Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Сили протиповітряної оборони знешкодили 33 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

"Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 8 локаціях", - повідомили Повітряні сили ЗСУ.