РФ запустила по Украине десятки дронов за ночь: в восьми локациях попадания

Киев, Воскресенье 21 сентября 2025 10:03
РФ запустила по Украине десятки дронов за ночь: в восьми локациях попадания Фото: РФ выпустила по Украине 54 дрона разных типов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Армия РФ в ночь на 21 сентября выпустила по Украине 54 дрона. Зафиксированы попадания в восьми локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Враг атаковал Украину 54 беспилотниками, из которых около 30 - это "Шахеды". Пуски были с четырех направлений - Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск.

Силы противовоздушной обороны обезвредили 33 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, востоке и в центре страны.

"Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 8 локациях", - сообщили Воздушные силы ВСУ.

Массированная атака на Украину 20 сентября

Напомним, накануне ночью 20 сентября Россия выпустила по Украине 40 ракет и 579 дронов. В Днепре ракета с кассетным боеприпасом попала в многоэтажку. В результате атаки в Днепре есть жертва, около 30 человек пострадали.

Кроме того, оккупанты атаковали Николаев, Павлоград, Черниговскую, Одесскую и Хмельницкую области.

Подробнее о последствиях последней массированной атаки врага - узнайте в материале РБК-Украина.

