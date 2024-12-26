РФ запустила по Україні 78 ракет, а СБУ атакувала полігон "Кадамовський": новини за 25 грудня

Росіяни запустили по Україні понад 180 ракет і дронів. Скільки збила ППО

Росія в ніч на 25 грудня, на Різдво, запустила по Україні 184 ракети і дрони. Більшість із них збила ППО.

Зокрема, росіяни під час атаки застосували 50 крилатих ракет Х-101/Х-55 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків - Волгоградська область, Каспійське море).

Дрони СБУ атакували склад боєприпасів на одному з найбільших полігонів РФ, - джерела

Дрони СБУ атакували склад боєприпасів на полігоні біля Новочеркаська в Ростовській області. Цей полігон є одним із найбільших у Росії, повідомили джерела РБК-Україна.

За їхніми даними, внаслідок влучання дронів був потужний вибух і подальша детонація снарядів. Джерела зазначають, що ворожий склад повністю знищено.

ЗСУ вдарили по пункту управління у Львові, є втрати серед ворожих офіцерів

Збройні сили України (ЗСУ) цієї ночі вдарили по розташуванню пункту управління 810-ї окремої бригади морської піхоти (ОБрМП) у Льгові Курської області.

Як повідомив глава Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, внаслідок удару ворог зазнав втрат серед офіцерського складу.

Ситуація з енергопостачанням в Україні почала поліпшуватися

Ситуація з енергопостачанням в Україні вже покращується і найближчими годинами ця тенденція продовжиться. Однак швидкого і повного скасування графіків відключення світла навряд чи варто очікувати, розповіли РБК-Україна кілька джерел в енергетичній галузі.

ДБР затримало в Києві екс-начальника Одеського обласного ТЦК

Працівники ДБР затримали в Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК і СП. Він тільки сьогодні вийшов із СІЗО після внесення застави.

За даними джерел РБК-Україна, йдеться про колишнього воєнкома Одеської області Євгена Борисова.

У Казахстані розбився пасажирський літак, що летів із Баку до Грозного

Неподалік Актау (Казахстан) розбився пасажирський літак. Він летів із Баку до Грозного.

Унаслідок авіакатастрофи загинули 38 осіб. До інциденту може бути причетна російська ППО.