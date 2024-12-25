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Ситуація з енергопостачанням в Україні почала покращуватися

Середа 25 грудня 2024 16:05
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Ситуація з енергопостачанням в Україні почала покращуватися Фото: ситуація з енергопостачанням в Україні почала покращуватися (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Юрій Дощатов

Ситуація з енергопостачанням в Україні вже покращується і найближчими годинами ця тенденція продовжиться. Однак швидкого та повного скасування графіків відключення світла навряд чи вдасться уникнути.

Про це РБК-України повідомили кілька джерел у галузі.

За даними джерел, такий розвиток подій вже підтверджується тим, що в другій половині дня графіки були переглянуті в бік зниження періодів відключень світла.

Зараз триває робота зі збільшення генерації, насамперед за рахунок атомних електростанцій.

"Таким чином, ситуація буде поліпшуватися", - сказав один зі співрозмовників видання.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, з початку осені Росія посилила атаки на енергетичну інфраструктуру України. Основною ціллю росіян є ТЕС, ГЕС та трансформаторні підстанції.

Одні з найбільших атак були 17 листопада - понад 120 ракет і 90 дронів, 28 листопада удари пошкодили об'єкти в 14 областях. Через пошкодження об'єктів та дефіцит в енергосистемі в Україні вводили графіки відключень електроенергії. Втім останні декілька днів світло не вимикали.

Однак цієї ночі, 25 грудня, російські війська завдали нового масованого удару по Україні ракетами різних типів.

В уряді повідомили, що росіяни масовано атакували енергетику України. Через обстріл в Україні ввели графіки відключення світла.

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Електроенергія Відключеня світла
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Ситуація з енергопостачанням в Україні почала покращуватися
Ситуація з енергопостачанням в Україні почала покращуватися
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