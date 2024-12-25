Ситуація з енергопостачанням в Україні почала покращуватися

Ситуація з енергопостачанням в Україні вже покращується і найближчими годинами ця тенденція продовжиться. Однак швидкого та повного скасування графіків відключення світла навряд чи вдасться уникнути.

Про це РБК-України повідомили кілька джерел у галузі.

За даними джерел, такий розвиток подій вже підтверджується тим, що в другій половині дня графіки були переглянуті в бік зниження періодів відключень світла.

Зараз триває робота зі збільшення генерації, насамперед за рахунок атомних електростанцій.

"Таким чином, ситуація буде поліпшуватися", - сказав один зі співрозмовників видання.