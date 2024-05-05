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РФ запустила "Шахеди" по Україні: в яких областях оголошена тривога

Фото: у кількох обстях України оголошена тривога через "Шахеди" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні сьогодні ввечері, 5 травня, оголосили повітряну тривогу у кількох областях. Причиною є фіксація ворожих ударних дронів типу "Шахед", що російські загарбники запустили для чергової атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України.

Спочатку сигнал залунав у Сумській області. Як поінформували військові близько пів на дванадцяту ночі, для регіону фіксувалася загроза застосування ударних безпілотників.

"Рух БпЛА типу "Shahed" через Сумщину в південно-західному напрямку!" - йшлося в подальшому оголошенні.

За кілька хвилин після цього тривога також була оголошена у низці областей на півдні країни.

Так, у Повітряних силах заявили про загрозу ударних дронів противника для Миколаївської та Херсонської областей.

Де зараз оголошена тривога в Україні:

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти регулярно застосовують ударні безпілотники іранського виробництва типу "Шахед", для завдання ударів по території України.

Так, наприклад, минулої ночі ворог також атакував баражуючими боєприпасами українські міста у різних регіонах. Вибухи, зокрема, лунали у Харкові, Дніпрі й Дніпропетровській області

Вже вранці 5 травня у командуванні Повітряних сил розповіли, що під час тієї атаки силами та засобами ППО були збиті 23 із 24 "Шахедів", а бойова робота оборонців неба відбувалася у трьох областях: Харківській, Херсонській та Дніпропетровській. 

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Війна в УкраїніПовітряна тривогаАтака дронів