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РФ запустила "Шахеды" по Украине: в каких областях объявлена тревога

Фото: в нескольких областях Украины объявлена тревога из-за "Шахед" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине сегодня вечером, 5 мая, была объявлена воздушная тревога в нескольких областях. Причиной является фиксация вражеских ударных дронов типа "Шахед", которые российские захватчики запустили для очередной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Сначала сигнал раздался в Сумской области. Как проинформировали военные около половины двенадцатого ночи, для региона фиксировалась угроза применения ударных беспилотников.

"Движение БпЛА типа "Shahed" через Сумскую область в юго-западном направлении!" - говорилось в последующем объявлении.

Через несколько минут после этого тревога также была объявлена в ряде областей на юге страны.

Так, в Воздушных силах заявили об угрозе ударных дронов противника для Николаевской и Херсонской областей.

Где сейчас объявлена тревога в Украине:

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно применяют ударные беспилотники иранского производства типа "Шахед" для нанесения ударов по территории Украины.

Так, например, минувшей ночью враг также атаковал барражирующими боеприпасами украинские города в разных регионах. Взрывы звучали в Харькове, Днепре и Днепропетровской области.

Уже утром 5 мая в командовании Воздушных сил рассказали, что во время той атаки силами и средствами ПВО были сбиты 23 из 24 "Шахедов", а боевая работа защитников неба проходила в трех областях: Харьковской, Херсонской и Днепропетровской.

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Война в УкраинеВоздушная тревогаАтака дронов