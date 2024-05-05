РФ запустила "Шахеды" по Украине: в каких областях объявлена тревога

Сначала сигнал раздался в Сумской области. Как проинформировали военные около половины двенадцатого ночи, для региона фиксировалась угроза применения ударных беспилотников.

"Движение БпЛА типа "Shahed" через Сумскую область в юго-западном направлении!" - говорилось в последующем объявлении.

Через несколько минут после этого тревога также была объявлена в ряде областей на юге страны.

Так, в Воздушных силах заявили об угрозе ударных дронов противника для Николаевской и Херсонской областей.

Где сейчас объявлена тревога в Украине:

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно применяют ударные беспилотники иранского производства типа "Шахед" для нанесения ударов по территории Украины.

Так, например, минувшей ночью враг также атаковал барражирующими боеприпасами украинские города в разных регионах. Взрывы звучали в Харькове, Днепре и Днепропетровской области.

Уже утром 5 мая в командовании Воздушных сил рассказали, что во время той атаки силами и средствами ПВО были сбиты 23 из 24 "Шахедов", а боевая работа защитников неба проходила в трех областях: Харьковской, Херсонской и Днепропетровской.