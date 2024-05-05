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У Дніпрі пролунали вибухи

Дінпро, Неділя 05 травня 2024 01:13
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У Дніпрі пролунали вибухи Ілюстративне фото: у Дніпрі було чути вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі у ніч проти 5 травня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Місто перебуває під атакою ворожих ударних безпілотників

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне Дніпро".

Кілька вибухів у районі міста було чути приблизно о першій ночі, проте пізніше пролунали ще вибухи.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію у небі в районі міста ворожого дрона, та закликали місцевих жителів перебувати в укриттях.

"Увага! Дніпро - в районі міста ворожий БпЛА. Терміново в укриття!" - йшлося в оголошенні військових о 00:33

У моніторингових групах писали про роботу сил та засобів протиповітряної оборони по ворожих цілях, які летять курсом на Дніпро, та додають, що у передмісті - "гучно".

Згодом, о 01:19, у ПС додали, що зафіксована група "Шахедів" на Дніпропетровщині, і ворожі безпілотники летять у напрямку Дніпра.

Приблизно о цей же час у Дніпрі повідомили про повторні вибухи.

Нічна атака "Шахедами"

Нагадаємо, ввечері у суботу у кількох областях України оголосили повітряну тривогу, зокрема через фіксацію ударних безпілотників противника у деяких регіонах - на сході та на півдні країни.

Вже близько пів на першу ночі стало відомо про вибухи у Харкові через атаку "Шахедів". В мерії розповіли, що було зафіксоване влучання ворожого дрона у приватний сектор Основ'янського району міста. Внаслідок удару загорілися 3 приватні будинки.

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Дніпропетровська область Атака дронів Війна в Україні Вибухи
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