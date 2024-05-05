Атака "Шахедів": у Харкові було чути вибухи, сталася пожежа
У Харкові пролунали вибухи у ніч проти 5 травня під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ворожої атаки із застосуванням безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова та "Суспільне. Харків".
Вибухи у місті було чути близько пів на першу ночі. Пізніше в Харкові пролунав ще один.
"Знову вибух у Харкові. Будьте в укриттях", - розповів Терехов.
Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію ворожого дрона у повітряному просторі над містом.
"Харків - в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!" - розповіли військові о 00:27.
Влучання "Шахеда" та пожежа
Пізніше мер міста поінформував, що у Харкові зафіксоване влучання "Шахеда" у приватний сектор Основ'янського району.
"Внаслідок удару загорілися три приватні будинки. Рятувальні служби оперативно працюють на місці події", - розповів Терехов.
Є поранений
За даними "Суспільне", у Харкові є один поранений через влучання "Шахеда" по приватному сектору. Чоловіку надають медичну допомогу.
Зазначається, що ворожий безпілотник поцілив в землю поміж гаражами та житловими будинками. Це призвело до займання та господарчих споруд та гаражів з автівками.
Війська РФ атакують Харків "Шахедами"
Зазначимо, тривога у Харківській області через безпілотники противника цієї ночі триває з 23:15. Перед тим в місцевих пабліках та ЗМІ писали про роботу ППО у регіоні, та повідомляли про серію вибухів, попередньо, за межами Харкова.
Додамо, начальник харківського гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник (генерал Марсель) тоді закликав жителів Харкова та області перебувати в укриттях. Військовий також нагадав про правила інформ-тиші під час бойової роботи по відбиттю повітряної атаки.
Нагадаємо також, минулої ночі російські загарбники також атакували Харків "Шахедами". В мерії тоді розповіли про два "прильоти". В результаті ворожого удару було чотири постраждалих.
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