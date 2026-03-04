РФ запустила майже 150 дронів з різних напрямків: деталі нічної атаки по Україні

За даними військових, з 18:00 3 березня до ранку 4 березня росіяни атакували 149 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим. Близько 100 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 129 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.