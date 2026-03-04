РФ запустила почти 150 дронов с разных направлений: детали ночной атаки по Украине

В ночь на 1 марта Россия атаковала Украину 149 ударными дронами с пяти направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, с 18:00 3 марта до утра 4 марта россияне атаковали 149 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ АР Крым. Около 100 из них - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 129 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Напомним, в ночь на 3 марта российские оккупанты снова терроризировали Украину ударными дронами. Силам ПВО удалось уничтожить 127 из 136 запущенных беспилотников.
В то же время зафиксировано попадание пяти ударных дронов в трех локациях. Кроме того, падение обломков сбитых беспилотников зафиксировали еще в трех местах.
В частности, под ударом оказался Харьков. В Шевченковском районе города обломки вражеского дрона повредили окна в многоквартирных домах и несколько автомобилей.
В Одесской области в результате атаки повреждены объекты портовой и транспортной инфраструктуры. Пострадали склад сухих грузов и дорожные контейнеры, выбиты окна в административных зданиях.