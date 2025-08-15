ua en ru
РФ запустила декілька груп "Шахедів": де загроза ударів

П'ятниця 15 серпня 2025 23:22
РФ запустила декілька груп "Шахедів": де загроза ударів Ілюстративне фото: РФ запустила декілька груп "Шахедів" 15 серпня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія ввечері п'ятниці, 15 серпня, запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед" з різних напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, росіяни запустили "Шахеди" з Донецького напрямку на північ Запорізької, схід Дніпропетровської областей ще близько 21:40.

А вже станом на 23:20 відомо, що "Шахеди" було зафіксовано на сході Дніпропетровської області, вони рухались курсом на північ. Також група дронів рухалась і у бік Донецької області.

Оновлено о 00:20

Ворожі дрони рухаються з Курської, Бєлгородської області на північ та південь Сумщини, північ Харківщини.
РФ запустила декілька груп &quot;Шахедів&quot;: де загроза ударів

Оновлено о 23:50

Наразі декілька груп дронів також зафіксовано у Луганській області, вони рухаються на північ Донеччини.

Оновлено о 23:35

Повітряні сили повідомили про запуск ворогом дронів із Брянської обл. Вони рухаються на північ Чернігівщини.

Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають залишатися спокійними та за загрози - негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас, в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу
РФ запустила декілька груп &quot;Шахедів&quot;: де загроза ударів

Також сьогодні вночі моніторингові канали повідомляли про рух невстановлених безпілотників у районі міста Суми.

