РФ запустила несколько групп "Шахедов": где угроза ударов

Пятница 15 августа 2025 23:22
РФ запустила несколько групп "Шахедов": где угроза ударов Иллюстративное фото: РФ запустила несколько групп "Шахедов" 15 августа (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия вечером пятницы, 15 августа, запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед" с разных направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, россияне запустили "Шахеды" с Донецкого направления на север Запорожской, восток Днепропетровской областей еще около 21:40.

А уже по состоянию на 23:20 известно, что "Шахеды" были зафиксированы на востоке Днепропетровской области, они двигались курсом на север. Также группа дронов двигалась и в сторону Донецкой области.

Обновлено в 23:35

Воздушные силы сообщили о запуске врагом дронов с Брянской обл. Они движутся на север Черниговской области.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и при угрозе - немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время, в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога
РФ запустила несколько групп &quot;Шахедов&quot;: где угроза ударов

Также сегодня ночью мониторинговые каналы сообщали о движении неустановленных беспилотников в районе города Сумы.

