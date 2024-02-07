РФ запускала балістичні ракети КНДР проти України дев'ять разів, - США в ООН

Про це заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради Безпеки.

"Росія і КНДР повинні понести відповідальність за свої дії, що підривають багаторічні зобов'язання за резолюціями Ради Безпеки ООН. Ці незаконні поставки зброї та потенційна передача технологій з Росії до КНДР підривають регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження, а також довіру до Ради Безпеки", - сказав Вуд.

Посол США також зазначив, що Росія - єдиний агресор у цій війні та лише Москва може закінчити її сьогодні.

"Однак навіть за повної відсутності будь-якої серйозної демонстрації зацікавленості Путіна у мирному врегулюванні війни, Україна продовжує шукати шлях до справедливого і тривалого миру відповідно до принципів Статуту ООН", - зазначив Вуд.

Поставки зброї КНДР до Росії

Північна Корея є союзником Росії у війні проти України і надає агресору військову допомогу.

Наприкінці вересня західні ЗМІ повідомили, що Пхеньян постачає Москві 152-мм артилерійські снаряди і ракети типу "Катюша".

У листопаді журналісти західних видань повідомляли про передачу Пхеньяном російським військовим мільйона артилерійських снарядів.

У грудні 2023 року координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія закупила в КНДР балістичні ракети з ударною дальністю до 900 кілометрів. За його словами, їх уже використали для ударів по Україні.

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