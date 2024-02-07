ua en ru
Ср, 07 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ запускала балістичні ракети КНДР проти України дев'ять разів, - США в ООН

Середа 07 лютого 2024 05:25
UA EN RU
РФ запускала балістичні ракети КНДР проти України дев'ять разів, - США в ООН Фото: Росія била північнокорейськими ракетами по Україні щонайменше 9 разів (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

Російська Федерація щонайменше дев'ять разів запускала по території України балістичні ракети виробництва Північної Кореї.

Про це заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради Безпеки.

"Росія і КНДР повинні понести відповідальність за свої дії, що підривають багаторічні зобов'язання за резолюціями Ради Безпеки ООН. Ці незаконні поставки зброї та потенційна передача технологій з Росії до КНДР підривають регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження, а також довіру до Ради Безпеки", - сказав Вуд.

Посол США також зазначив, що Росія - єдиний агресор у цій війні та лише Москва може закінчити її сьогодні.

"Однак навіть за повної відсутності будь-якої серйозної демонстрації зацікавленості Путіна у мирному врегулюванні війни, Україна продовжує шукати шлях до справедливого і тривалого миру відповідно до принципів Статуту ООН", - зазначив Вуд.

Поставки зброї КНДР до Росії

Північна Корея є союзником Росії у війні проти України і надає агресору військову допомогу.

Наприкінці вересня західні ЗМІ повідомили, що Пхеньян постачає Москві 152-мм артилерійські снаряди і ракети типу "Катюша".

У листопаді журналісти західних видань повідомляли про передачу Пхеньяном російським військовим мільйона артилерійських снарядів.

У грудні 2023 року координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія закупила в КНДР балістичні ракети з ударною дальністю до 900 кілометрів. За його словами, їх уже використали для ударів по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР
NEWS
В Україні з'явиться новий рід військ. Зеленський дав доручення Кабміну з Генштабом
В Україні з'явиться новий рід військ. Зеленський дав доручення Кабміну з Генштабом
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити