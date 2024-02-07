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РФ запускала баллистические ракеты КНДР против Украины девять раз, - США в ООН

Среда 07 февраля 2024 05:25
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РФ запускала баллистические ракеты КНДР против Украины девять раз, - США в ООН Фото: Россия била северокорейскими ракетами по Украине по меньшей мере 9 раз (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

Российская Федерация по меньшей мере девять раз запускала по территории Украины баллистические ракеты производства Северной Кореи.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совета Безопасности.

"Россия и КНДР должны понести ответственность за свои действия, подрывающие многолетние обязательства согласно резолюциям Совета Безопасности ООН. Эти незаконные поставки оружия и потенциальная передача технологий из России в КНДР подрывают региональную стабильность и глобальный режим нераспространения, а также доверие к Совету Безопасности", - сказал Вуд.

Посол США также отметил, что Россия - единственный агрессор в этой войне и только Москва может закончить ее сегодня.

"Однако даже при полном отсутствии какой-либо серьезной демонстрации заинтересованности Путина в мирном урегулировании войны, Украина продолжает искать путь к справедливому и прочному миру в соответствии с принципами Устава ООН", - отметил Вуд.

Поставки оружия КНДР в Россию

Северная Корея является союзником России в войне против Украины и оказывает агрессору военную помощь.

В конце сентября западные СМИ сообщили, что Пхеньян поставляет Москве 152-мм артиллерийские снаряды и ракеты типа "Катюша".

В ноябре журналисты западных изданий сообщали о передаче Пхеньяном российским военным миллиона артиллерийских снарядов.

В декабре 2023 года координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия закупила у КНДР баллистические ракеты с ударной дальностью до 900 километров. По его словам, их уже использовали для ударов по Украине.

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