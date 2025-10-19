У РФ запроваджують цифровий облік дітей: оператори зв’язку передаватимуть дані державі

Російська влада планує зобов'язати батьків повідомляти операторів зв'язку, якщо SIM-карта передається дитині.

Ці дані вноситимуть до державної системи моніторингу, що дозволить ідентифікувати неповнолітніх користувачів. Інтернет-платформи, зокрема соцмережі та медіа, муситимуть перевіряти, чи належить номер дитині. Якщо так - обмежувати доступ до певного контенту.

"Під риторикою турботи про дітей російська влада насправді вибудовує ще один інструмент цензури та контролю над свідомістю громадян. Нові правила формують атмосферу страху серед батьків, які можуть бути покарані навіть за випадкові чи надумані дії своїх дітей у мережі", - відзначають аналітики ЦПД.

У Центрі переконані, що влада РФ будує систему цифрового контролю, перетворюючи інтернет на простір, де держава визначає, що можна дивитись.