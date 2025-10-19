В РФ вводят цифровой учет детей: операторы связи будут передавать данные государству

Россия вводит новый механизм цифрового контроля над гражданами. На этот раз - за детьми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины.
Российские власти планируют обязать родителей сообщать операторам связи, если SIM-карта передается ребенку.
Эти данные будут вносить в государственную систему мониторинга, что позволит идентифицировать несовершеннолетних пользователей. Интернет-платформы, в частности соцсети и медиа, должны будут проверять, принадлежит ли номер ребенку. Если да - ограничивать доступ к определенному контенту.
"Под риторикой заботы о детях российская власть на самом деле выстраивает еще один инструмент цензуры и контроля над сознанием граждан. Новые правила формируют атмосферу страха среди родителей, которые могут быть наказаны даже за случайные или надуманные действия своих детей в сети", - отмечают аналитики ЦПД.
В Центре убеждены, что власти РФ строят систему цифрового контроля, превращая интернет в пространство, где государство определяет, что можно смотреть.
Ранее РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления сообщало, что захватчики блокируют интернет на оккупированных территориях Украины.
Так, с середины сентября на территории временно оккупированного Мелитополя полностью исчез мобильный интернет. Жители отмечают, что заблокированы такие сервисы, как Google Play и VPN, и наличие этих приложений на устройствах может вызвать проблемы на блокпостах. Эти меры используют оккупанты для изоляции населения и контроля над информацией.
Также россияне лишили жителей оккупации доступа к ТВ и интернету - там работают только "разрешенные" Кремлем сайты, соответственно украинские ресурсы заблокированы, а Telegram и WhatsApp работают с перебоями.
К тому же сообщалось, что РФ готовится оставить Европу без интернета и военной связи. Financial Times писал о том, что шпионский корабль Российской Федерации следит за подводными кабелями Европы, и в дальнейшем страна-агрессор планирует диверсии вокруг Британских островов.