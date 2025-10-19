В РФ вводят цифровой учет детей: операторы связи будут передавать данные государству

Российские власти планируют обязать родителей сообщать операторам связи, если SIM-карта передается ребенку.

Эти данные будут вносить в государственную систему мониторинга, что позволит идентифицировать несовершеннолетних пользователей. Интернет-платформы, в частности соцсети и медиа, должны будут проверять, принадлежит ли номер ребенку. Если да - ограничивать доступ к определенному контенту.

"Под риторикой заботы о детях российская власть на самом деле выстраивает еще один инструмент цензуры и контроля над сознанием граждан. Новые правила формируют атмосферу страха среди родителей, которые могут быть наказаны даже за случайные или надуманные действия своих детей в сети", - отмечают аналитики ЦПД.

В Центре убеждены, что власти РФ строят систему цифрового контроля, превращая интернет в пространство, где государство определяет, что можно смотреть.