РФ створює в окупації "інформаційну в'язницю": подробиці

Понеділок 15 вересня 2025 13:01
РФ створює в окупації "інформаційну в'язницю": подробиці Фото: українцям в окупації нав'язують пропаганду РФ (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Росіяни позбавили мешканців окупації доступу до ТБ та інтернету - там працюють лише "дозволені" Кремлем сайти, відповідно українські ресурси заблоковані, а Telegram і WhatsApp працюють із перебоями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Повідомляється, що в окупованому Мелітополі росіяни обмежили інтернет і жителі скаржаться на ізоляцію.

"Інтернет на тимчасово окупованих територіях, як і у всій РФ, його майже немає. Це не та загальна мережа до якої ми звикли користуватися майже без жодних обмежень. Там давно все закрито, велика кількість сайтів і ресурсів, вона просто недоступна", - сказав Федоров.

За його словами, зараз мешканцям ТОТ для того, щоб зв'язатися з родичами та близькими та мати доступ до об'єктивної загальної інформації потрібно користуватись VPN.

"Ворог обмежує це навмисне, щоб мешканці окупованої території мали доступ лише до пропаганди, а не до об'єктивної інформації", - додав голова Запорізької ОВА.

Нагадаємо, окупанти встановлюють супутникові антени "Русскій мір", щоб зміцнити контроль над інформаційним простором та ізолювати території від усіх джерел новин, крім проросійських.

Також повідомлялось, що Росія посилює тиск на жителів окупованих територій у спробі прискорити процес паспортизації.

Варто зазначити, що Україні вдається повертати на підконтрольну територію дітей з окупації, на яких ворог здійснює моральний тиск та насаджує їм свою пропаганду.

Наприклад, нещодавно Україна повернула двох підлітків, одного з яких ворог вивіз на свою територію РФ, втім мати хлопчика змогла забрати дитину, не дивлячись на численні перешкоди.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський розробив ініціативу Bring Kids Back UA, метою якої є повернення українських дітей на Батьківщину.

