РФ створює в окупації "інформаційну в'язницю": подробиці

Росіяни позбавили мешканців окупації доступу до ТБ та інтернету - там працюють лише "дозволені" Кремлем сайти, відповідно українські ресурси заблоковані, а Telegram і WhatsApp працюють із перебоями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Повідомляється, що в окупованому Мелітополі росіяни обмежили інтернет і жителі скаржаться на ізоляцію.

"Інтернет на тимчасово окупованих територіях, як і у всій РФ, його майже немає. Це не та загальна мережа до якої ми звикли користуватися майже без жодних обмежень. Там давно все закрито, велика кількість сайтів і ресурсів, вона просто недоступна", - сказав Федоров.

За його словами, зараз мешканцям ТОТ для того, щоб зв'язатися з родичами та близькими та мати доступ до об'єктивної загальної інформації потрібно користуватись VPN.

"Ворог обмежує це навмисне, щоб мешканці окупованої території мали доступ лише до пропаганди, а не до об'єктивної інформації", - додав голова Запорізької ОВА.