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Путин: гиперзвуковое оружие сделало бессмысленным сдерживание России

Новости » Политика     13.02.2020 - 16:00
Путин: гиперзвуковое оружие сделало бессмысленным сдерживание России
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин снова заявил о военном превосходстве России

Наличие гиперзвукового оружия у Российской Федерации сделало бессмысленными расходы других стран на военное сдерживание РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передают российские СМИ.

По его словам, система противоракетной обороны Запада направлена на обезвреживание ядерного потенциала России.

"Но после того, как у нас появилось гиперзвуковое оружие, стали бессмысленны их попытки это сделать, и бессмысленными стали многомиллиардные траты, которые они произвели", - сказал Путин.

Напомним, в декабре 2019 года Путин заявлял, что только у России есть гиперзвуковое оружие. Он также подчеркнул, что Москва впервые в истории опережает других по уровню развития передовых вооружений.

"Советский Союз всегда догонял США - и по атомной бомбе, и по стратегической авиации, и по первым межконтинентальным ракетам. На сегодня у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности - тем более", - заявил Путин.

В январе 2020 года стало известно, что Пентагон разрабатывает средство перехвата гиперзвукового оружия.

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