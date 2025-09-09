РФ занурюється в кризу: більшість компаній очікує падіння економіки

Більшість компаній у РФ готується до подальшого падіння економіки - 57% підприємств очікують зниження показників вже до кінця року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Так, лише 28% підприємців сподіваються на відновлення зростання економіки, решта не бачить чітких перспектив.
Бізнес визнає: 90% компаній довелося шукати нових партнерів і постачальників, а багатьом це так і не вдалося.
При цьому так звані "дружні країни" не компенсували втрат від війни та санкцій, на що сподівались в Кремлі.
Також багатьом підприємствам у РФ довелося піти на скорочення персоналу, а наявний дефіцит кадрів теж додає труднощів для бізнесу.
Слід зазначити, що такі песимістичні настрої російських підприємців різко контрастують із заявами Кремля про "стійкість економіки" й "адаптацію до санкцій".
Як повідомляють в ЦПД, попри заспокійливу риторику пропаганди та російського диктатора Володимира Путіна, підприємці чітко усвідомлюють: війна та ізоляція дедалі глибше "підточують економіку", а перспективи стають дедалі похмурішими.
Нагадаємо, попри заспокійливі заяви Кремля про те, що економіка РФ витримає будь-які санкції тощо, кілька днів тому глава найбільшого російського банку Сбербанку Герман Греф заявив про "технічну стагнацію" економіки.
Стагнація економіки - це ситуація, коли економічне зростання практично відсутнє або дуже слабке протягом тривалого часу.
За словами Грефа, до цього призвели поєднання геополітичних чинників, коливання курсу рубля і падіння цін на сировинних ринках.
Також він визнав, що стагнації економіки посприяли, зокрема, санкції, невизначеність на світових ринках і зростання витрат для бізнесу.
Якщо опиратись на прогнози щодо російської економіки, то, наприклад, Міжнародний валютний фонд очікує, що економіка РФ повернеться до звичного стану стагнації та продовжить накопичувати відставання від розвинених країн та тих, які ще розвиваються.
Зазначимо, що за останніми оцінками, Росія витрачає на війну проти України половину свого бюджету.