Война в Украине

РФ погружается в кризис: большинство компаний ожидает падения экономики

Фото: 90% компаний в РФ пришлось искать новых партнеров и поставщиков (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Большинство компаний в РФ готовится к дальнейшему падению экономики - 57% предприятий ожидают снижения показателей уже к концу года.

Так, только 28% предпринимателей надеются на возобновление роста экономики, остальные не видят четких перспектив.

Бизнес признает: 90% компаний пришлось искать новых партнеров и поставщиков, а многим это так и не удалось.

При этом так называемые "дружественные страны" не компенсировали потерь от войны и санкций, на что надеялись в Кремле.

Также многим предприятиям в РФ пришлось пойти на сокращение персонала, а имеющийся дефицит кадров тоже добавляет трудностей для бизнеса.

Следует отметить, что такие пессимистические настроения российских предпринимателей резко контрастируют с заявлениями Кремля об "устойчивости экономики" и "адаптации к санкциям".

Как сообщают в ЦПД, несмотря на успокаивающую риторику пропаганды и российского диктатора Владимира Путина, предприниматели четко осознают: война и изоляция все глубже "подтачивают экономику", а перспективы становятся все более мрачными.

Какова ситуация с экономикой в РФ?

Напомним, несмотря на успокаивающие заявления Кремля о том, что экономика РФ выдержит любые санкции и т.д., несколько дней назад глава крупнейшего российского банка Сбербанка Герман Греф заявил о "технической стагнации" экономики.

Стагнация экономики - это ситуация, когда экономический рост практически отсутствует или очень слабый в течение длительного времени.

По словам Грефа, к этому привели сочетание геополитических факторов, колебания курса рубля и падение цен на сырьевых рынках.

Также он признал, что стагнации экономики поспособствовали, в частности, санкции, неопределенность на мировых рынках и рост расходов для бизнеса.

Если опираться на прогнозы по российской экономике, то, например, Международный валютный фонд ожидает, что экономика РФ вернется к привычному состоянию стагнации и продолжит накапливать отставание от развитых стран и тех, которые еще развиваются.

Отметим, что по последним оценкам, Россия тратит на войну против Украины половину своего бюджета.

